À tous les garçons que j’ai aimés : La plateforme de streaming Netflix s’apprête à lancer une série dérivée de la saga !

Le géant américain du streaming l’a annoncé il y a quelques jours. En effet, la plateforme de streaming souhaite mettre en avant une série issue de l’univers À tous les garçons que j’ai aimés. Ce nouveau spin-off va se focaliser sur Kitty Song Covey, qui n’est autre que la jeune sœur de Lara Jean. Apprenez-en plus dans la suite.

À tous les garçons que j’ai aimés va trouver sa série

Netflix commande officiellement 10 épisodes de « XO, Kitty », le spin-off de #ToAllTheBoys centré sur le personnage de Kitty Covey. (via @THR) pic.twitter.com/rTAnwx33WW — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 19, 2021

La saga À tous les garçons que j’ai aimés a été très bien reçue des abonnés de la plateforme Netflix. Les fans seront donc ravis d’embarquer dans les aventures de la sœur de Lara Jean. Intitulée XO Kitty, la nouvelle série permettra à Anna Cathcart (Katherine Song Covey) de reprendre son rôle dans la comédie dramatique.

Ici, elle va s’illustrer dans chacun des dix épisodes de 30 minutes qui seront proposés. La jeune actrice canadienne du haut de ses 18 ans est connue pour s’être montrée dans Odd Squad entre 2016 et 2019. Dans un magazine américain Bustle, elle n’a pas omis de souligner qu’elle s’identifie comme une mi-chinoise et mi-irlandaise qui prône la diversité.

La plateforme de streaming n’a pas manqué l’occasion de partager cette bonne nouvelle sur Twitter par le biais d’une vidéo. Sur cette dernière, on retrouve Anna Cathcart annoncer le prochain projet. « Je parie que vous pensiez que l’histoire était terminée, qu’il n’y aurait plus de lettres », déclarait-elle. La jeune femme confirmera donc par la suite que c’est maintenant que tout allait débuter par la relation amoureuse d’une sœur Covey. « Mais il y a une sœur Covey dont l’histoire d’amour ne fait que commencer », a-t-elle souligné.

Pour l’instant, aucune date de sortie

#INFO Une série spinoff de To All The Boys I’ve Loved Before va bien avoir lieu sur Netflix ! Son nom « XO, Kitty » ! La série de 10 épisodes sera centrée sur Kitty qui rejoint son copain en Corée ! Via @jennyhan @netflix pic.twitter.com/QDtvbanfn0 — Books Into Movies FR (@BooksMoviesFR) October 19, 2021

La nouvelle série va se porter sur la jeune sœur Kitty. Celle-ci prend la décision de parcourir la moitié du monde dans l’espoir de retrouver son prince charmant. Toutefois, la jeune fille va vite comprendre que les relations sont plus complexes quand son propre bonheur est impliqué.

Avec ce spin-off en préparation, les fans de la saga ne devraient plus s’attendre à la sortie d’un quatrième volet. Aussi, notifions que le pilote de la série est co-écrit par Jenny Han ainsi que Siobhan Vivian. Ces deux scénaristes sont en effet à la base de la trilogie qui a cartonné.

On ne devrait donc pas exclure la possibilité d’y retrouver Lana Condor et Noah Centineo. Ces derniers s’illustrent respectivement à travers les personnages de Lara Jean et Peter Kavinsky son amoureux.

Pour l’heure, la plateforme de streaming n’a communiqué aucune date de sortie. On s’attend à ce que ce spin-off trouve son public. D’ailleurs, en 2018, lors de la sortie du premier opus de la saga, près de 80 millions d’abonnés de la plateforme s’y sont collés. Le géant américain du streaming avait même annoncé qu’il s’agissait du long-métrage le plus suivi au cours de cette année.