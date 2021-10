Dune 2 : Les fans peuvent enfin en apprendre davantage grâce aux informations de Warner Bros !

Après le premier volet de Dune, apprêtez-vous à embarquer avec une seconde partie toute aussi captivante… enfin, on l’espère.

Warner vient de faire circuler les premières informations sur une probable continuité de Dune. Comme beaucoup s’y attendaient, le cinéaste Denis Villeneuve fera son retour côté mise en scène du volet 2 de Dune. On vous en apprend plus dans la suite.

Dune : un succès critique sans faute sur toute la ligne

#Dune : La CEO de Warner Bros. est venu rassurer le public : il y aura bien une suite au film de Denis Villeneuve !https://t.co/HmPZSijeKN — CinéSéries.com (@cineseriescom) October 21, 2021

Après avoir réalisé sa sortie officielle dans les salles françaises, Dune s’invite maintenant sur HBO Max ainsi que dans les cinémas américains. Avec Denis Villeneuve au niveau de la réalisation, le film s’adapte au roman légendaire de Frank Herbert. Aussi, le long-métrage est porté par un casting simplement incroyable.

On y retrouve Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et bien d’autres. Dune a reçu également des éloges excessifs dans le rang de la presse tout comme du côté des spectateurs. Pour près de 2h40min d’épopée, il faut dire que le long-métrage a su tenir les spectateurs en haleine.

Actuellement, Dune comptabilise près de 130 millions de dollars de chiffres d’affaires au box-office mondial. Pourtant, c’est dès ce 22 octobre que sa sortie se fera sur le territoire américain. Certes, ce score n’est pas au niveau de ce que Warner espérait. Toutefois, un deuxième opus sera de mise à en croire Ann Sarnoff, la CEO de Warner Bros.

Un deuxième opus est effectivement prévu

La PDG de Warner Bros. tease la sortie de « Dune 2 » 🍿 « Verra-t-on une suite à Dune ? Si vous voyez comment se termine le film, vous avez la réponse à cette question » Ann Sarnoff pic.twitter.com/D7JfQuRV3u — Views (@views_mag) October 22, 2021

Au cours d’un entretien avec Deadline, la CEO de Warner Bros n’a pas manqué de s’avancer sur divers sujets. La jeune femme a en premier évoqué la série Les Soprano, tout comme Matrix 4. Enfin, le chapitre 2 de Dune n’a pas manqué d’être touché. Il lui a ainsi été demandé si Dune aura une suite.

Pour Ann Sarnoff, à voir la manière dont le film s’est terminé, on devrait connaître la réponse à cette interrogation. « Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cette question », a-t-elle déclaré.

Il est vrai que cela passe pour une évidence. Cependant, Denis Villeneuve n’a toujours pas reçu de feu vert de la part de Warner. Néanmoins, avec cette déclaration de Ann, les fans peuvent savourer la bonne nouvelle.

Pour l’heure, on peut déjà souligner que ce deuxième volet misera beaucoup plus sur Chami. Il s’agit de l’héroïne interprétée par Zendaya. Elle se révèle dans le final de la partie 1.

Quelques chiffres

En attendant, toute l’attention est fixée sur le box-office US du week-end. Avec ce dernier, on pourra réaliser une étude plus claire de ce qu’a donné Dune en salles tout comme sur HBO Max.

Box-office des films en France et dans le monde a même publié des stats. En effet, c’est près de 2 655 361 entrées qui ont été réalisées par Dune après la fin de la 5ème semaine. Le film est passé en tête des plus regardés depuis que la pandémie a débuté. Il passe devant le premier volet de Kaamelott qui engrange 2 644 040 entrées.