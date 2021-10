Ambulance : La première bande-annonce se dévoile avec Jake Gyllenhaal en cavale !

Le long-métrage Ambulance fera sa sortie officielle en salles de cinéma le 23 février 2022. Les téléspectateurs en attente de l’œuvre peuvent déjà savourer la première bande-annonce explosive qui vient de sortir. Dans cette dernière, on retrouve l’acteur Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II passer pour des braqueurs en pleine cavale. Le film de Michael Bay sera poignant. On vous en dit plus dans la suite.

Quand Michael Bay repart aux origines

Premier trailer du film #Ambulance avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Eiza Gonzalez. 🎥 Le 23 Février au cinéma.

pic.twitter.com/c3Psy4Em7o — FILM TRACK (@filmseriefr) October 21, 2021

On ne peut parler des patrons de l’action hollywoodienne sans évoquer Michael Bay. L’homme fera son retour sur les écrans à travers le long-métrage Ambulance. Dans ce dernier, il devra compter sur les talents de deux acteurs en tête d’affiche : Yahya Abdul-Mateen II et Jake Gyllenhaal. Ambulance s’annonce dans un style plus classique en comparaison à 6 Underground et la franchise Transformers qui l’accompagne.

Aussi, soulignons que le réalisateur américain compte dans sa valise un palmarès foudroyant. Son entrée au cinéma s’est réalisée avec du lourd dès le départ, au moyen d’un trio qui a connu un véritable succès. Il s’agit de Bad Boys en 1995, de Rock en 1996 ainsi que Armageddon en 98. Aujourd’hui, l’expert du cinéma d’action tente de récidiver avec Ambulance. Ce long-métrage se propose en un pitch assez facile à cerner et une action démentielle.

Le braquage qui prend une tournure inattendue

Ambulance intègre le rang des films de braquage qui savent fournir du spectacle de qualité élevée. On se rappelle Le Clan des Siciliens, The Town, tout comme Reservoir Dogs, Heat et bien d’autres. Cette fois, on verra une ambulance en pleine fuite et beaucoup d’actions.

Le film va s’articuler sur un homme sans histoire, de la classe moyenne, à Los Angeles. Ce dernier se retrouve dans le besoin de 231 000 dollars, afin de faire soigner sa femme. Désespéré, il essayera de joindre un ami criminel qui lui propose un braquage pouvant rapporter jusqu’à 32 millions de dollars.

Toutefois, les choses ne se passent pas comme ils l’avaient anticipé. En effet, les deux amis vont tirer sur un officier du LAPD. En fuite, ils embarquent dans une ambulance au sein de laquelle se trouve une ambulancière ainsi que l’officier en état critique.

Le film de Michael Bay puise son inspiration en grande partie d’Ambulance, un film danois mis sur scène en 2005. Ce dernier proposait une intrigue identique.

À propos du casting

Mis à part les deux braqueurs, le casting sera composé de plusieurs noms bien connus sur la scène. On retrouvera ainsi Eiza Gonzalez déjà aperçue dans Baby Driver et I Care a Lot. Celle-ci interprète l’ambulancière. À ses côtés, c’est Garret Dillahunt de Army of the Dead qui s’illustrera.

Tout récemment, l’acteur Gyllenhaal se confiait à un journal par rapport à sa collaboration avec Michael Bay. Selon lui, ce dernier possède des histoires incroyables. Il a aussi souligné que travailler avec Michael était exceptionnel. L’homme est sauvage, mais adorable pour l’acteur.

La conduite à Los Angeles à plus de 100 mph tout en tirant sur des hélicoptères depuis une ambulance est assez folle. Dans Ambulance, l’acteur assure qu’il y a énormément d’histoires dignes de folies et amusantes en même temps.