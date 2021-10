Le Livre des solutions : Pierre Niney et Michel Gondry, deux grands talents se rejoignent pour le tournage du film… On a hâte !

Michel Gondry lancera officiellement le tournage de son film Le Livre des solutions. Ce sera au cours du mois de juin 2022. Pierre Niney y fera son apparition en tant que personnage principal. C’est la première fois que les deux hommes collaborent sur un projet. Michel est le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pierre est un acteur qu’on a déjà vu dans Boite noire. Ces deux grands talents vont certainement proposer du lourd. Apprenez-en plus dans la suite.

Michel Gondry de retour en France

Le livre des solutions : Pierre Niney sera la star du prochain film de Michel Gondry – https://t.co/tiIL5aPEIP pic.twitter.com/hMAmfWS7X2 — Premierefr (@PremiereFR) October 20, 2021

Au sein des talents français, très peu sont ceux qui ont pu laisser des traces à Hollywood. Parmi ces derniers, on retrouve Michel Gondry. L’homme est à la réalisation de plusieurs titres qui ont marqué plus d’un. On peut citer Eternal Sunshine of Spotless Mind ; Soyez sympas, tout comme Rembobinez ainsi que The Green Hornet. Considéré comme un artiste complet, l’homme s’est rattaché à Jim Carrey qu’il a fait suivre sur plusieurs épisodes de Kidding.

En France, on lui doit la sortie de L’Écume des jours. Il s’agit d’une adaptation de l’œuvre de Boris Vian et sortie officiellement au cours de l’année 2013. À cela s’ajoute aussi le film Microbe et Gasoil apparu en 2015. L’homme est de retour cette fois-ci sur le territoire national avec Le Livre des solutions. Dans ce dernier, il met en scène Pierre Niney, un acteur très talentueux de sa génération.

Des talents très attendus

La nouvelle information va ravir le public de chacun des intervenants. Pierre Niney se retrouve en tête de vague présentement avec le film Boite Noire signé Yann Gozlan. On le retrouvera sous peu devant Stacy Martin ainsi que Benoît Magimel dans Amants de Nicole Garcia. En ce qui concerne Michel Gondry, l’attente est très impressionnante. En effet, le dernier long-métrage du réalisateur remonte à 2015. Le Livre des solutions verra son tournage être réalisé au sein du Cantal en juin 2022.

L’heure des souvenirs

Le prochain film du réalisateur de « Eternal Sunshine Of The Spotless Mind” s’intitulera « Le Livre des solutions ». #CinemaInrockshttps://t.co/jDK1QDgHSy — Les Inrockuptibles (@lesinrocks) October 21, 2021

Afin de rendre la nouvelle officielle, les deux hommes ont préféré sortir la carte sentimentale. Ainsi, on les a vus se remémorer leur première rencontre en 2012, à l’issue d’une soirée pré-César.

Michel Gondry n’en a rien oublié. Ce dernier avait été choisi par Pierre Niney comme parrain il y a neuf ans. À l’époque, Pierre était nominé comme jeune espoir aux César. Michel a été énormément flatté même s’il n’avait pas idée de ce qu’impliquerait cette fonction. Il a alors préféré garder un œil sur le jeune acteur afin d’admirer son talent et son évolution. Une chose est certaine selon Michel, la finesse et la profondeur du jeu de Pierre ainsi que ses choix l’ont porté vers le succès.

Pierre Niney quant à lui, a publié sur Twitter un souvenir de la même soirée. Il avait été nominé au César du meilleur espoir masculin grâce à J’aime regarder les filles. « En 2012, je débutais à peine dans le cinéma, j’étais intimidé et impressionné par cette industrie, quand j’ai été invité à une soirée pré-César. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai envoyé une lettre à l’un de mes réalisateurs préférés en lui demandant de m’accompagner », a-t-il publié.