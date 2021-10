Uncharted : Il sera enfin possible de savourer le film avant l’heure grâce à sa bande-annonce qui vient d’arriver !

Les cinéphiles peuvent enfin crier un ouf de soulagement. Uncharted s’est dévoilé à travers une bande-annonce des plus incroyables. Pour info, le long-métrage sera avec Tom Holland et Mark Wahlberg. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de Uncharted

🍅 Le film Uncharted dévoile son premier trailer ! Sortie prévu en février. pic.twitter.com/o31LUfZJqV — JV – Jeux vidéo (@JVCom) October 21, 2021

Uncharted tout d’abord fait partie d’une série de jeux vidéo dont Sony est le développeur. C’est en 2007 que le premier a fait sa sortie initiale sans vraiment faire de bruit. L’engouement autour du projet sera amplifié seulement lorsque le deuxième épisode verra le jour. En réalité, cette suite a été ce qui a fait déborder la coupe d’admiration.

Elle dégageait un genre aventure accompagné d’une puissance cinématographique qu’on observe rarement au sein d’un jeu vidéo. Jusqu’à l’heure actuelle, on compte plus de 41 millions de joueurs qui ont su profiter des merveilles de ce jeu d’aventures. Il met en avant Nathan Drake, un chercheur de trésor dont le destin connaît plusieurs bouleversements. Nathan a le soutien de Sully, son mentor et ami de longue date.

Uncharted : un film qui met fin au mauvais sort

Réaliser un film qui porte sur la saga Uncharted est assez logique. En plus, les jeux ont longtemps essayé de faire appel à ce format. Le projet en réalité a été annoncé alors que le deuxième épisode légendaire venait de sortir en 2010. On avait même annoncé Mark Wahlberg portant le casque du rôle principal.

En arrière-plan, on se retrouve avec toutes les composantes d’un projet victime de malédiction. Plusieurs réalisateurs à l’instar de David O. Russel, Seth Gordon, Joe Carnahan et bien d’autres se sont succédé à la tête du projet. Sur près d’une décennie, la production de ce dernier n’a jamais été lancée.

Il faudra saluer l’arrivée de Ruben Fleischer de Bienvenue à Zombieland et Venom, pour mettre de l’ordre dans les choses. C’est ainsi que le tournage fera ses débuts au cours de l’année 2020. Le seul changement notable est lié au casting. On verra donc Tom Holland prendre le rôle de Nathan Drake avec Wahlberg qui se retrouve dans la peau de Sully. Une ironie de l’époque qui a avancé.

La surprise a été générale lorsqu’on a retrouvé une version plus jeune du personnage principal. Cependant, une partie du troisième va mettre en scène Nathan, expliquant comment il a rencontré Sully. Le film va donc puiser son inspiration dans cette situation, comme l’illustrent si bien les premières images publiées.

La première bande-annonce qui arrive enfin

Le premier trailer du film « Uncharted » est arrivé 🎬 On retrouve Tom Holland et Mark Wahlberg dans les rôles principaux. pic.twitter.com/fT7IOX7SBV — Views (@views_mag) October 21, 2021

À voir la première bande-annonce qui vient de sortir, il est difficile de ne pas s’attendre à du lourd. Les amateurs de jeux vidéo l’ont certainement remarqué, le teaser embarque une référence liée directement à Uncharted 3.

Ainsi, on découvre Tom Holland essayer de faire monter une ligne de cargaisons qui venait d’être éjectée d’un avion-cargo. Pour les plus impatients, notez que Uncharted sera disponible sous peu, précisément en salles dès le 16 février 2022.