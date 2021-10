Dynastie : la saison 4 disponible sur Netflix, y aura-t-il une saison 5 ?

La saison 4 de Dynastie disponible sur Netflix

En France, la saison 4 de Dynastie vient tout juste de sortir en streaming sur Netflix ce vendredi 22 octobre. Cette dernière saison est composée de 22 épisodes.

Une fin de saison 4 riche en rebondissement

Même si le final de la saison 4 de Dynastie est diffusée depuis le 1er octobre aux Etats-Unis, la plupart des fans français viennent juste de découvrir la nouvelle saison sur le géant du streaming. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’il nous faut absoulement des réponses à propos de cette fin de saison riche en rebondissements ! Les Carrington vont probablement partir avec un bang. Dans l’avant-dernier épisode, l’histoire entre Fallon et Liam a mal tourné et Blake a eu des doutes sur sa candidature à la campagne sénatoriale. De plus, Alexis a tenté Dominique avec un marché et le comportement de Jeff est devenu de plus en plus instable. Tous ces drames étaient compris dans un épisode final de 43 minutes, mais les fans restent sur leurs faim et veulent savoir si Dynastie est renouvelée pour une saison 5.

Est-ce que Dynastie est renouvelée pour la saison 5 ?

En février 2021, les producteurs de Dynastie ont confirmé que les aventures des Carrington ne s’arrête pas tout de suite. En effet, The CW a annoncé que la série serait renouvelée pour une saison 5 ! De quoi rendre les fans heureux. Même si la série a été l’objet de critiques à cause de la redondance de son scénario et le fait qu’elle n’égale pas la série originale (puisque c’est un reboot), elle pourrait pourtant avoir le potentiel de surpasser son prédécesseur. « Plus la série dure, plus les acteurs s’adaptent et apprécient la série. Le renouvellement précoce de la saison 5 m’effraie un peu, car cela leur donne-t-il l’occasion de la terminer correctement à l’avance, ou quoi ? J’aimerais bien voir ce train fou continuer. » exprime un des fans de la série sur les réseaux sociaux. Pour le moment, il n’y a pas encore de date de diffusion officielle, mais la sortie de la saison 5 devrait être diffusée début 2022 et le tournage a déjà commencé !

Le tournage de la saison 5 de #Dynastie a officiellement démarré ! (Et sur ce, je fais mes bagages pour Atlanta.) #Dynasty pic.twitter.com/03or5oEmC7 — Eliott Azoulai (@EliottAZZZ) October 21, 2021

La saison 5 de Dynastie sera-t-elle la dernière ?

Ce renouvellement précoce alors que les audiences de la saison 4 sont en chute libre interroge tout de même certains. Un twitteur se questionne sur la perrenité de la série. « Je pense que la saison 5 de Dynastie sera sa dernière. La saison 4 a été assez médiocre pour moi (à l’exception de la mort d’Anders) mais j’ai l’impression que la série a perdu de son intérêt… » explique-t-il sur le réseau social à l’oiseau bleu. Les téléspectateurs ont tout de même besoin de savoir rapidement ce qu’il se passe après cette fin de saison 4.