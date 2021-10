American Horror Stories sur Disney+ : que vaut le spin-off de Ryan Murphy ?

Niveau casting, ça donne quoi ?

Ryan Murphy a pour habitude de travailler avec les mêmes acteurs, tous plus talentueux les uns que les autres. On pense notamment à Sarah Paulson qui apparaît dans American Horror Story ou dans Ratched, Emma Roberts et Billie Lourd qui jouent dans American Horror Story et dans Scream Queens. On retrouve souvent les mêmes têtes. Dans ce spin-off, on pourra retrouver Matt Boomer, Billie Lourd et Naomi Grossman, ainsi que de nouveaux visages comme Kevin McHale, Dyllón Burnside, Aaron Tveit. L’occasion aussi de retrouver d’anciens personnages iconiques de la saga, tel l’homme en latex de la première saison.