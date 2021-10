Creed I et Creed II, 2 films qui cartonnent dans le monde entier

Netflix regorge de ressources, et il y en a pour tous les goûts. En effet, la plateforme a plusieurs cordes à son arc pour satisfaire ses utilisateurs. Depuis plusieurs semaines, le géant du streaming sort non seulement des films originaux, mais également des films plus anciens et non exclusifs Avec le budget que Netflix a désormais, il lui est possible de racheter des droits d’auteurs à des prix onéreux ainsi que de mettre en ligne des des grands succès du cinéma et des films qui font une belle audience. C’est le cas pour les deux films Creed, qui arrivent le 10 novembre sur la plateforme. Aux États-Unis, les films ont eu beaucoup de succès puisqu’ils ont respectivement rapporté plus de 170 et 210 millions de dollars lors de leur sortie en salles en 2015 et 2018. Cela vaut également pour le monde entier comme en France avec 1,6 million d’entrées pour Creed et 1,7 millions pour Creed2.