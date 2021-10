Resident Evil Bienvenue à Raccoon City : la franchise est réadaptée une nouvelle fois au cinéma… Le public est tenu en haleine grâce à la diffusion d’une nouvelle bande-annonce !

Le film Resident Evil Bienvenue à Raccoon City n’est plus à présenter. Il s’agit d’une franchise qui a connu un grand succès depuis près de trois décennies. Elle revient aujourd’hui dans un reboot qui a toutes les chances de faire un carton. En effet, dans la nouvelle bande-annonce diffusée, on peut voir toutes sortes de créatures effrayantes. C’est un film à voir absolument, disponible dans les salles à partir du 24 novembre 2021.

Resident Evil Bienvenue à Raccoon City : une franchise indémodable qui revient à travers un nouveau film

L’affiche de Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City a été dévoilée ! Le film sortira le 24 novembre au cinéma. Convaincus ? pic.twitter.com/5zrc8czOHZ — JV – Jeux vidéo (@JVCom) October 20, 2021

La franchise vidéoludique « Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City » est bien connue par le public. Il s’agit de l’une des plus vieilles franchises, ayant encore du succès aujourd’hui. Elle continue à se développer, notamment à travers la réalisation de nouvelles œuvres cinématographiques.

Le tout premier jeu de cette franchise est sorti depuis 1996. Les années suivantes, le jeu a connu de nombreuses suites. Ce n’est qu’en 2002 que la première adaptation au cinéma est réalisée par Paul W. S. Anderson. Plusieurs autres se sont succédé, ce qui porte à six, le total des films sur Resident Evil Bienvenue à Raccoon City.

Il ne faudrait pas oublier non plus les différents films d’animation créés à partir de cette histoire. Netflix en a même fait une série, Resident Evil : Infinite Darkness. Toutes ces productions ont en commun une histoire de zombies qui se déroule dans la petite ville de Raccoon City. Cette année encore un nouveau reboot de l’histoire a été commandé, et sera bientôt disponible. Plusieurs bandes-annonces ont déjà été diffusées.

Le nouveau Resident Evil Bienvenue à Raccoon City

Un trailer « alternatif » pour le film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, toujours prévu pour le 24 novembre en salles. pic.twitter.com/4q6rYPKYAe — IGN France (@IGNFRA) October 22, 2021

Dans le nouveau film de la franchise, vous aurez droit à de l’horreur et à des frissons. Les personnages mythiques seront de retour. Vous aurez aussi de nouveaux effets spéciaux et de nouveaux décors, tous plus effrayants les uns que les autres. Vous pourrez suivre les héros dans leur lutte désespérée pour survivre une nuit dans la ville de Raccoon City.

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau long-métrage présente de nombreux points communs avec le jeu. Toutefois, les réalisateurs y ont ajouté leur touche personnelle, afin d’apporter un coup de neuf à l’histoire.

La nouvelle bande-annonce diffusée permet au public d’avoir une idée précise de ce que le film a à offrir. On peut y voir les principaux acteurs dans le feu de l’action, ainsi qu’une partie de l’histoire.

Pour résumer, il s’agit d’un virus créé par un savant fou, qui pourrait contaminer le monde et mettre fin à l’humanité. Avec les zombies et les différentes créatures intégrées au scénario, les fans d’horreur et de frisson ne seront pas déçus. Plus qu’un mois à patienter, et le 24 novembre vous pourrez découvrir ce chef-d’œuvre dans vos salles de cinéma.