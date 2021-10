Barbie : Les producteurs du long-métrage ont finalement trouvé le meilleur acteur pour jouer le rôle de Ken… Ryan Gosling serait-il l’heureux élu ?

Depuis l’annonce de la sortie du long-métrage Barbie, le public est en ébullition. Le studio Warner trouve très vite la candidate idéale pour le rôle principal. Il propose le rôle de Barbie à Margot Robbie, qui l’accepte aussitôt. Pour le rôle de Ken, les choses semblent se compliquer légèrement. Toutefois, il est fort probable que ce soit Ryan Gosling qui se retrouve face à la belle blonde pour ce projet.

Barbie : Margot Robbie incarnera bientôt la célèbre poupée blonde au cinéma

#INFO #Barbie L’acteur Ryan Gosling est en pourparlers pour jouer le rôle de Ken aux côtés de Margot Robbie dans le film en live-action. pic.twitter.com/NZckVeHjKc — Shotimes_off (@shotimes_off) October 23, 2021

La poupée Barbie est un jouet pour enfants commercialisé depuis le milieu du siècle dernier. Elle a pris différentes formes au fil des années, ce qui lui a permis de traverser les époques. Aujourd’hui encore, cette poupée fait partie des jouets préférés des jeunes enfants. Les grands acteurs du cinéma y ont donc vu une opportunité intéressante pour un nouveau projet de film. C’est ainsi que la production du long-métrage Barbie a été lancée.

Pour jouer le rôle de la célèbre poupée blonde, Margot Robbie est la candidate idéale. En plus de son talent, elle présente le physique parfait pour incarner ce personnage. C’est donc elle que le studio choisit, dès l’annonce du projet de réalisation du film. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce long-métrage présente déjà un fort potentiel de réussite.

En effet, en plus de l’histoire d’origine, la réalisation sera assurée par de grands noms du cinéma. Il s’agit notamment de Greta Gerwig et de Noah Baumbach. Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce film ne représente aucunement un coup de pub pour la poupée Barbie. C’est un véritable projet cinématographique, qui devrait mettre en avant le féminisme à notre ère. Voilà pourquoi des acteurs de talent ont été sollicités, ce qui laisse présager un casting de choc.

Ryan Gosling sera-t-il le Ken de Margot Robbie au cinéma ?

Ryan Gosling est confirmé dans le rôle de Ken dans le film #Barbie avec Margot Robbie !! ça va le faire ! pic.twitter.com/xXAAOCJI2r — Zickma (@Zickmafr) October 23, 2021

Pour le rôle de Ken dans le film Barbie, le studio Warner a sollicité l’acteur Ryan Gosling. Selon les réactions du public, c’était un choix plus qu’évident. Non seulement il colle parfaitement au profil, mais en plus, face à Margot Robbie, on tombe quasiment dans le cliché. Il faut donc espérer retrouver un peu plus de diversité et de complexité à travers l’intrigue et le scénario.

Pour l’heure, les négociations sont en cours avec l’acteur. Il avait d’abord refusé le rôle, en raison d’un emploi du temps trop chargé. Heureusement, la situation semble avoir changé. Il y a donc de grandes chances qu’il confirme sa participation à ce projet d’ici les jours prochains.

Les préparatifs pour la réalisation du film Barbie se déroulent donc dans les meilleures conditions. Le tournage devrait commencer en 2022, mais aucune précision n’a été donnée à ce sujet. Quant à la date de sortie, elle devrait se situer quelque part en 2023.