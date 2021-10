Aquaman 2 : Le célèbre acteur Jason Momoa fait des confidences sur ses différentes blessures… Son corps est soumis à rude épreuve pendant le tournage !

Après le succès du film Aquaman, une suite a été commandée. Le tournage a d’ailleurs déjà commencé. Comme on pouvait s’y attendre, Jason Momoa sera de retour dans cette deuxième partie. Le film est intitulé Aquaman and the Lost Kingdom. Interviewé récemment, l’acteur fait des confidences sur les difficultés rencontrées lors du tournage.

Aquaman : Un véritable succès pour le studio Warner Bros

Le réalisateur James Wan est connu pour son intérêt pour le cinéma d’horreur. Toutefois, en 2018, il décide de sortir de sa zone de confort. C’est ainsi qu’il se consacre à la réalisation d’un nouveau blockbuster DC : Aquaman. Le personnage avait déjà été vu dans le film Justice League. Le studio a donc décidé de lui offrir sa propre aventure.

Pour le rôle principal, c’est bien sûr Jason Momoa qui revient. Il devra se mettre dans la peau d’Arthur Curry, le prince de l’océan. Il est entouré par plusieurs autres acteurs talentueux et très connus. Il s’agit notamment de Willem Dafoe dans le rôle de Vulko, ou d’Amber Heard dans le rôle de Mera. Pour les rôles des parents d’Arthur Curry, on retrouve Nicole Kidman et Temuera Morrison.

Le film est très bien accueilli par le public et aussi par les critiques. C’est une réussite pour le studio, surtout après les mauvaises critiques suscitées par Suicide Squad et Justice League. Le film Aquaman a même rapporté des recettes de plus d’un milliard de dollars. C’est donc sans surprise qu’une partie 2 est programmée. Ce nouvel opus intitulé Aquaman and the Lost Kingdom, fait revenir le bel apollon, Jason Momoa. Malheureusement, le rôle du roi Atlante semble bien plus difficile à tenir que prévu.

Aquaman 2 : Jason Momoa constamment blessé

L’acteur Jason Momoa a récemment été interrogé par des professionnels des médias, au sujet du tournage de Aquaman and the Lost Kingdom. A cette occasion, il s’est confié sur les différents problèmes rencontrés, notamment l’épreuve que cela représente pour son corps. En effet, selon l’acteur, il s’est souvent blessé pendant le tournage du film.

Cela ne semble pas le décourager pour autant. Au contraire, il prend les choses avec humour. Il se considère comme un vieux super-héros, mais rassure le public quant à la qualité du rendu final. Rappelons qu’en réalité, l’acteur n’est âgé que de 42 ans. Toutefois, il semble souffrir de plusieurs problèmes de santé qui le rendent moins endurant.

Quoi qu’il en soit, il compte bien assumer son rôle jusqu’au bout. Le tournage du film a commencé depuis juin 2021. Toutefois, le film ne sera disponible qu’en décembre 2022, le 14 plus précisément. Cela signifie qu’il y a encore plus d’une année à patienter avant de découvrir ce chef d’œuvre au cinéma. Espérons que l’attente du public sera récompensée.