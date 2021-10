Emily Blunt et Cillian Murphy : De fortes probabilités que les deux stars soient à l’affiche sur Oppenheimer… Ce serait génial !

Le prochain long-métrage de Christopher Nolan pourrait faire intervenir deux grandes célébrités. On pourrait ainsi voir Emily Blunt et Cillian Murphy à l’œuvre.

Emily Blunt d’Un endroit calme, partie II serait en discussion actuellement pour rejoindre Cillian Murphy. Ce sera dans le prochain projet Oppenheimer du réalisateur Christopher Nolan. Plusieurs sources ont souligné que Emily serait désirée pour l’interprétation de l’épouse de J. Robert Oppenheimer. Ce dernier sera incarné par Cillian Murphy. On vous en dit plus dans la suite.

Des négociations en cours

Emily Blunt est en pourparlers pour jouer dans le film #Oppenheimer de Christopher Nolan aux côtés de Cillian Murphy. (via @DEADLINE) pic.twitter.com/JHn0er8NwF — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 20, 2021

Robert Oppenheimer est le scientifique ayant été à la tête du projet Manhattan et qui aboutira à l’invention de la bombe atomique. Il sera interprété dans Oppenheimer par Cillian et Emily jouera le rôle de son épouse. Pour l’heure, les deux acteurs continuent à discuter des termes de leur contrat et rien n’est encore acté. Toutefois, les téléspectateurs peuvent être certains que ce sera le duo parfait recherché par Christopher Nolan qu’on retrouve à la réalisation du long-métrage.

Ce dernier se basera en effet sur le livre « American Prometheus : The Triumph and Tragedy Of J. Robert Oppenheimer ». Il a été écrit par Martin J. Sherwin ainsi que Kai Bird, qui ont d’ailleurs pu accumuler moult récompenses pour cette œuvre.

La perspective passionnante

Emily Blunt et Cillian Murphy sous la direction du célèbre Christopher Nolan est une perspective remplie de passion. Chaque créateur précédemment cité a prouvé à plusieurs reprises son talent. Blunt d’ailleurs est comme une pièce maîtresse au box-office. L’actrice a à son actif deux films ayant franchi le plafond des 100 millions de dollars nationaux durant cette année.

Un record depuis que les restrictions ont été assouplies et que le cinéma a fait son retour. Blunt a fait son arrivée pour prendre la tête de la série d’horreur Un endroit calme, partie II. Publiée en mai dernier, elle a rapporté jusqu’à 160 millions de dollars au pays et environ 300 millions de dollars dans le monde. À côté, on retrouve Croisière dans la jungle qui s’est illustré comme un succès incroyable pour Disney.

Un film très attendu et qui promet

Emily Blunt vient de rentrer en négociation pour intégrer le cast du prochain film de Christopher Nolan sur J. Robert Oppenheimer, l’homme à l’origine de la bombe atomique ! pic.twitter.com/dPeF0sNixm — SyFantasy.fr (@SyFantasy) October 21, 2021

Oppenheimer sera produit par Universal Filmed Entertainment. La présidente de la firme, Donna Langley, avait évoqué ses impressions face aux travaux signés Christopher Nolan. De ses propos, on s’attend certainement à savourer un long-métrage d’exceptions comme souvent avec le réalisateur. « Les films de Christopher Nolan et Emma Thomas ont repoussé les limites de ce que la narration cinématographique peut accomplir. (…) Nous sommes ravis de travailler avec eux sur ce projet exceptionnel et extraordinaire et nous leurs sommes reconnaissants de leur passion commune et de leur engagement envers l’expérience cinématographique », a-t-elle laissé entendre.

Emily Blunt courtisée par Christopher Nolan pour rejoindre Cillian Murphy dans Oppenheimer – https://t.co/FRPK6NzDk8 pic.twitter.com/5NYm0hiWa9 — Premierefr (@PremiereFR) October 21, 2021

Aussi, il ne faudrait pas oublier de souligner que Christopher Nolan ne collabore plus avec Warner Bros. Le réalisateur était en opposition avec l’idée de l’entreprise de production américaine de mettre la priorité sur les plateformes de streaming.

En ce qui concerne la production de Oppenheimer, sachez qu’elle fera ses premiers pas début 2022. Mis à part Cillian Murphy et Emily Blunt, Christopher a rassemblé d’autres grands noms pour assurer le projet. On retrouve ainsi le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema qui s’est déjà illustré avec le réalisateur sur Principe, Dunkerque ainsi que Interstellaire. Il faut également ajouter l’éditrice Jennifer Lame accompagnée du compositeur Ludwig Göransson. Ces derniers avaient tous collaboré sur Principe.