Zooey Deschanel : L’actrice est proche de revenir sur le grand écran après quelques années de discrétion !

Zooey Deschanel n’a pas eu la facilité à trouver un nouveau projet assez flatteur. Après avoir incarné Jessica Day sur près de sept années consécutives, Zooey a bien l’air de s’être éloignée du monde du cinéma. En effet, le dernier film de sa carrière remonte à Trolls en 2016. Certes, celui-ci était un dessin animé, mais il faut souligner qu’il a rencontré un succès assez fou. Aujourd’hui, on s’attend à un retour de l’actrice américaine. Apprenez-en plus dans la suite.

Enfin un long-métrage qui convient à l’actrice

Cela n’a pas été facile, mais finalement, Zooey Deschanel a enfin pu trouver un projet qui lui donnera quelques palpitations. Ce dernier est une dramédie musicale intitulée « Dreamin’Wild ». Aux côtés de la célèbre actrice, on retrouve Walton Coggins, Beau Bridges ainsi que Casey Affleck. Le synopsis du film a également été divulgué par un média américain. On apprend ainsi que Wild embarquera les spectateurs dans une histoire vraie de Donnie et Joe Emerson, des frères et sœurs.

À quoi s’attendre avec ce film ?

Les téléspectateurs pourront alors immerger dans le tumulte qui a succédé au carton de leur album pop-funk qu’ils ont auto-enregistré. En effet, ce dernier est passé presque inaperçu jusqu’au moment où les critiques parviendront à le redécouvrir. Par la suite, l’album sera réévalué après plus d’une dizaine d’années.

Aujourd’hui adulte, Donnie se voit dans l’obligation de faire face aux cauchemars du passé. Il doit également affronter les vagues émotionnelles que ses rêves ont eues sur la famille qui a été son soutien.

Elle rejoint un casting maousse costaud (Casey Affleck, Walton Goggins, Beau Bridges, Jack Dylan Grazer, Noah Jupe et Chris Messina), pour ce biopic ciblé sur les chanteurs Donnie et Joe Emerson, par le papa du formidable Love & Mercy. #DreaminWildhttps://t.co/vlgsxNvZpA — Fucking Cinephiles (@FuckCinephiles) October 19, 2021

Affleck interprétera Donnie de notre époque alors que Noah Jupe incarnera celui de l’adolescence. Walton Coggins va décrire Joe sous le format adulte tandis que Grazer l’interprète sous sa jeunesse.

Deschanel incarnera Nancy, la femme de Donnie et n’aura donc pas le rôle principal. Bridges prendra le rôle de Don Sr. et Messina sera dans la peau de Matt Sullivan. Ce dernier passe pour le directeur de Light in the Attic Records.

Voilà donc tout ce qui ressort des premières informations qui ont circulé. La célèbre actrice américaine Zooey Deschanel ne s’illustrera donc pas dans le rôle principal. Soulignons que Zooey s’est fait un nom surtout grâce à New Girl, ainsi que 500 Days of Summer.

À propos du tournage

Le tournage du long métrage n’a pas encore débuté. Cela s’explique par le fait que Walton Coggins vient à peine de clôturer The Last Days of Ptolemy Grey. Ainsi donc, il ne serait pas judicieux d’espérer Dreamin’Wild avant 2023. Le scénario a été écrit par Pohlad qu’on retrouve également à la réalisation de l’œuvre.

Ce dernier avait déjà produit des Oscars à l’instar de Brokeback Mountain ainsi que 12 Years a Slave. Les débuts de l’homme en tant que réalisateur se sont illustrés avec Love & Mercy. Il s’agissait en effet d’un drame biographique portant sur le cofondateur des Beach Boys, Brian Wilson. Cette sortie a reçu de nombreuses acclamations par la critique.