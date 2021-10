Legacies saison 4 : Claire Holt va s’illustrer dans ce nouveau volet de la série… Quel bonheur !

Voilà encore une nouvelle Mikaelson très regrettée qu’on reverra à Mystic Falls. La célèbre actrice Claire Holt qui incarnait Rebekah dans la série Vampire Diaries et The Originals est de retour. Cette fois, la jeune femme va reprendre son rôle au sein d’un épisode de la saison 4 de Legacies. Apprenez-en davantage dans la suite.

L’apparition de plusieurs stars de The Vampire Diaries et The Originals dans Legacies

Depuis qu’elle a été lancée en octobre 2018 sur une télévision américaine, Legacies a souvent rendu hommage à l’univers TVD. La série a même parfois évoqué Damon et Elena.

Cependant, ce n’est pas tout, puisque de nombreux personnages ont marqué la série par leur présence. On peut déjà citer Alaric joué par Matt Davis qui fait partie des personnages principaux. Les fans de Legacies ont également pu voir Jeremy Gilbert, tout comme Matt Donovan, voire Freya Mikaelson et même Kai Parker s’illustrer. Néanmoins, c’était loin d’être terminé.

Claire Holt dans Legacies 4

C’est un célèbre média américain qui a divulgué l’information. Selon ce dernier, celle qui interprétait Rebekah va tenter d’établir un contact avec Hope une fois l’avoir localisé. En se basant sur le synopsis de l’épisode, on apprend que Hope est traquée par l’unique personne capable de l’aider.

Bien entendu, il s’agit de Rebekah Mikaelson. Les amoureux de la série sont déjà très impatients de retrouver cette dernière. En effet, la dernière fois que Rebekah a été vu date du final de la série The Originals. À l’époque, Marcel et elle s’étaient mis ensemble et un futur radieux se dessinait pour eux.

Toutefois, nous sommes ici dans Legacies, et une particularité de cet univers est que le bonheur est très souvent de courte durée. Alors, il serait drôle d’en apprendre un peu plus sur le parcours de Rebekah depuis la fin de la série dramatique. Les téléspectateurs devront donc rester dans l’espoir que cet épisode fasse honneur à l’héritage des Mikaelson.

La première apparition de Claire Holt

C’est en 2011 qu’on a vu Claire Holt incarner Rebekah pour la toute première fois. C’était lors de la troisième saison de The Vampire Diaries. Présente au casting de la série de la saison 3 jusqu’au cinquième volet, elle a ensuite fait ses adieux.

Ce sera dans le spin-off The Originals qu’on la reverra en compagnie de Joseph Morgan et de Daniel Gillies. Ces derniers incarnent respectivement Klaus et Elijah. Par la suite, l’actrice avait quitté la série durant la première saison. Elle s’est juste limitée après à quelques apparitions entre les saisons 2 et 5.

Certes, le retour de Rebekah réjouira les fans de The Vampires Diaries. Cependant, il ne faudra pas espérer des retrouvailles avec Klaus dans la série. En effet, à plusieurs reprises, l’homme a expliqué qu’il n’avait pas en projet de reprendre son rôle. La raison est simple, puisque Klaus est mort lors du final de The Originals tout comme Elijah.