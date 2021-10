After, Chapitre 4 (Amazon Prime) : Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin se confient sur la suite !

Depuis vendredi 22 octobre, "After - Chapitre 3" est disponible sur Amazon Prime Video. Pour l'occasion, Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin ont accepté de donner une interview exclusive à PureBreak. Ils se sont notamment confié sur leurs scènes de nue ainsi que sur le prochain et dernier volet. Vous pouvez lire l'article, promis, on ne vous spoil pas sur le Chapitre 3.

After, Chapitre 3 est enfin disponible sur Amazon Prime Vidéo Les fans n’attendaient que ça ! La suite de la romance entre Tessa Young, jouée par Josephine Langford et Hardin Scott, interprété par Hero Fiennes-Tiffin est enfin disponible sur la plateforme. Il s’agit du troisième film disponible sur cette dernière. Est ce que la relation passionnelle entre Tessa et Hardin va perdurer ? Est-ce qu’ils vont enfin pouvoir s’aimer de la bonne manière ? Nous ne vous en dirons pas plus mais nous vous conseillons d’aller regarder le film inspiré des livres d’Anna Todd. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prime Video France (@primevideofr)

« Il y aura un saut dans le temps », les acteurs se confient sur la suite

After, Chapitre 4 sera le dernier film de la franchise qui clôturera donc la relation entre Tessa et Hardin. Josephine Langford en dit un peu plus : « Je pense que le prochain film c’est toujours sur la relation entre Tessa et Hardin, mais on finit l’histoire, on conclut vraiment la saga » a-telle expliqué à propos du 4ème et dernier film After, « Le prochain film, c’est sur leur histoire et le fait qu’ils soient à des étapes différentes de leurs vies et il y a un saut dans le temps. Je ne sais pas si je peux vous le dire mais il y a un saut dans le temps. Je dirais que le 4ème film est plus à propos de la famille« . Nous aurons ainsi l’occasion de voir les deux personnages avec quelques années en plus.

Des spin-offs sont prévus sur les enfants de Tessa et Hardin

C’est celle qui a écrit et réalisé tous les films, Castille Landon, qui a dévoilé l’info à Teen Vogue. « L’univers d’After ne cesse de s’étendre. Les fans, l’enthousiasme qu’ils suscitent et leur contribution, cela nous inspire vraiment tous en tant que créateurs, chaque jour », a-t-elle expliqué. Il y aura donc un livre film basé sur le livre Before d’Anna Todd (qui est écrit du point de vue de Hardin). « Il a traversé de nombreux traumatismes dans sa vie familiale et dans ses relations, et nous verrons davantage ce désordre avant qu’il ne rencontre Tessa, et comment cette expérience le change » a-t-elle raconté pour expliquer de quoi traitera le film. Étant donné qu’Hardin sera plus jeune, Hero Fiennes-Tiffin ne reprendra pas son rôle dans le film du prequel.

Ensuite, le deuxième film prévu se situera après le dernier et suivra les enfants de Tessa et Hardin, Emery et Auden, et leur cousine Addy. En effet, les 3 jeunes personnages sont évoqués dans les dernières pages et l’épilogue d’After Ever Happy. Si Hardin et Tessa seront présents dans les films, ce sera seulement en personnages secondaires, et ils seront joués par des acteurs plus âgés qu’Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford. Alors, ces derniers ne reprendront pas leurs rôles pour ces deux spin-off.

