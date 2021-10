Selling Sunset : la saison 4 de la télé-réalité est de retour le 24 novembre sur Netflix !

Cela fait maintenant 1 an que les fans de la télé-réalité "Selling Sunset" espèrent de nouveaux épisodes. Et c'est le mercredi 24 novembre sur Netflix qu'on pourra retrouver la vie privée et professionnelle des agents immobiliers travaillant au sein du groupe Oppenheim à Los Angeles.

Netflix dévoile l’arrivée prochaine de la saison 4 de Selling Sunset

Sur son compte Instagram, Netflix annonce « Toujours plus d’embrouilles entre Chrishell et Christine, toujours plus de villas à 6 millions de dollars, toujours plus de talons aiguilles ! ». La saison 4 de l’émission télé-réalité à succès va plonger plus profondément dans la vie privée et professionnelle des agents immobiliers travaillant au sein du groupe Oppenheim à Los Angeles. La nouvelle saison devrait compter huit épisodes, tout comme les trois précédentes. Au fil des épisodes, les fans découvriront la vie professionnelle des agents travaillant pour le groupe Oppenheim et les propriétés incroyables qu’ils vendent, ou pas. Côté personnel, il est annoncé qu’il y aura plus de drames puisque la série explorera la vie privée des agents immobiliers les plus célèbres de Los Angeles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Qui sera dans la saison 4 de Selling Sunset ?

Sont de retour les mêmes personnages que dans les saison précédentes, à savoir Chrishell Stause, Christine Quinn sont de retour pour la quatrième saison de Selling Sunset. Il y aura également Stause et Quinn, les frères jumeaux Jason et Brett Oppenheim, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander et Davina Potratz. De nouveaux visages rejoindront le casting de Selling Sunset pour la saison 4, notamment Vanessa Villela, une actrice mexicaine-américaine, surtout connue pour ses rôles dans El Señor de Los Cielos et Una Maid en Manhattan ainsi que Emma Hernan, ex-mannequin et PDG de l’entreprise alimentaire Emma-Leigh & co.

Depuis la diffusion de la saison 3 en août 2020 il y a eu quelques changement comme Quinn et son mari Christian Richard qui ont accueilli un petit garçon en mai 2020. Deux mois plus tard, Stause et son patron Jason Oppenheim ont rendu publique leur relation. Nous verrons également le mariage de Young et de son fiancé Tarek El Moussa. Tout ça provoquera pas mal de drames dans la saison 4.

Vander est enceinte !

Le 21 octobre dernier, dans un post Instagram sur la saison 4, Vander a également révélé qu’elle était enceinte. Elle a légendé son post : « Oui !!! Excitée d’annoncer que la saison 4 de Selling Sunset sort le week-end de Thanksgiving !!! Préparez-vous pour plus de Drama, des maisons sexy. Et oui, je suis à nouveau enceinte. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maya Vander (SELLING SUNSET) (@themayavander)

Davina Potratz quitte Oppenheim et rejoint une société immobilière rivale

Elle a annoncé la nouvelle dans une interview au magazine People. Elle déclare : « Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de Douglas Elliman et de leur division très sophistiquée et mondiale de nouveaux développements. J’ai de l’expérience dans la vente et le marketing de nouveaux projets, c’est donc une merveilleuse opportunité pour moi. Cela correspond tout à fait à mes compétences ». Elle fera tout de même ses apparitions dans la saison 4 de Selling Sunset, ce qui ne manquera pas de susciter de nombreux drames.

Par ailleurs, Selling Sunset reviendra pour une cinquième saison dans un avenir proche !