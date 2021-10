Spider-Man No Way Home : Découvrez l’incroyable scène annoncée par Tom Holland où un personnage mystérieux s’illustre !

Tout doucement, on approche de l’arrivée de Spider-Man No Way Home. En attendant, c’est une scène inimaginable qui a été dévoilée.

Nous ne sommes plus loin de la sortie de Spider-Man No Way Home. Il va encore falloir attendre le 15 décembre prochain pour voir le superhéros interprété par Tom Holland s’illustrer. Toujours dans sa promotion, l’acteur a divulgué une scène exceptionnelle avec un personnage jusque-là inconnu. On vous en dit plus dans la suite.

Spider-Man fera son come-back en fin d’année

Spider-Man: No Way Home Fan Edit Brings The Flash To MCU’s Multiverse New fan art has surfaced online, showing a potential crossover between The Flash (Ezra Miller) and Spider-Man (Tom Holland) in the upcoming Spider-Man: No Way Home. The film will mark Tom Holland’s third… pic.twitter.com/BbPGMtEM4u — Soulwell Publishing Group (@SoulwellPublish) October 26, 2021

Actuellement, Spider-Man No Way Home fait partie des films Marvel les plus espérés au sein de la phase IV. Cette grande attente se justifie par le fait que la version mise en avant par Tom Holland passe très bien auprès des fans. Aussi, il faut souligner que le film embarquera les téléspectateurs dans les contours du multivers.

Ces derniers pourront ainsi rencontrer les diverses incarnations de super héros voltigeur. Les ennemis légendaires également ne seront pas mis en marge. Néanmoins, notons que la promotion ne les dévoile pas pour l’instant. Cependant, il se pourrait bien que Tobey Maguire et Andrew Garfield marquent leur présence. Au sein de l’autre bataillon, on est déjà certain que Jamie Foxx et Alfred Molina feront leur retour. Ce sera respectivement sous Electro et Dr Octopus.

Par ailleurs, n’oublions pas de préciser que Benedict Cumberbatch sera également dans les festivités sous Doctor Strange. D’autres différents personnages pourraient aussi s’illustrer comme l’ont laissé circuler certains rapports. Spider-Man No Way Home va sans doute passer pour un fan service. En effet, l’Homme-Araignée doit ensuite faire ses adieux au MCU pour retourner probablement chez Sony. Toutefois, la suite n’est pas encore bien claire pour l’instant.

Spider-Man No Way Home va réunir moult personnages

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

Une vague de reports de films Marvel est récemment passée. Cependant, Spider-Man No Way Home reste bien fixé sur sa date de sortie. On pourra donc bien le savourer le 15 décembre prochain. Ainsi, la promotion du long-métrage a débuté et elle fait grimper l’adrénaline dans le rang du public. Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man No Way Home a même comparé son œuvre à un semblant d’Avengers : Endgame au goût Spider-Man. On peut donc s’attendre à voir de nombreux invités au casting de Spider-Man No Way Home.

Une scène incroyable qui suscite encore plus l’attente des téléspectateurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

Dans le même sens, Tom Holland s’est aussi amusé à faire monter la campagne chez Empire. Il souligne qu’il s’agit d’une des scènes les plus extraordinaires qu’il n’ait jamais tournée en compagnie d’un mystérieux invité.

L’acteur principal s’est arrangé pour tenir secrète l’identité de ce dernier. Tout ce qu’il s’est contenté de rappeler, c’est que Tante May et Happy Hogan jouent un rôle dans la scène. Tom était auparavant connu pour commettre des gaffes dans ses interviews.

Néanmoins, il semble bien que le jeune homme sache désormais comment la fermer. De ses propos, on apprend quand même que la fameuse scène se déroule autour d’une table. Le contexte nous situe alors dans une conversation axée sur ce que symbolise le fait d’être un superhéros.

Dans tous les cas, on peut être certain que l’attente des téléspectateurs a encore été plus que attisée. Rendez-vous en décembre pour le dénouement.