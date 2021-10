Black Adam : Le producteur donne un peu plus de détails sur le rôle que jouera Dr Fate dans le film !

Ils sont nombreux à s’impatienter pour la sortie du film DC Black Adam. Le producteur de ce dernier a souhaité donner quelques précisions sur un personnage autour duquel l’attente est énorme. Il s’agit en effet de Dr Fate, celui qui équivaut à Dr Strange dans l’univers DC Comics. Incarné par Pierce Brosnan, Dr Fate sera bien présent dans Black Adam.

Tout ce qu’on sait déjà à propos du film Black Adam

Black Adam sera une nouvelle œuvre de Jaume Collet-Serra. Ce dernier est bien connu pour The Passenger, Night Run, voire Non-Stop tout comme Sans identité. Cette fois, le réalisateur lance l’aventure avec Dwayne Johnson qui a été à ses côtés tout récemment dans le tournage de Jungle Cruise. Le personnage Black Adam va donc être illustré à travers l’ancienne star du catch.

Le producteur de #BlackAdam évoque un possible futur film sur le Spectre !! « Je ne peux pas vous dire les chances, mais je peux vous dire que nous ne nous arrêtons pas. Comme Hawkman et Black Adam, nous n’arrêtons pas de nous battre pour des occasions de raconter ces histoires » pic.twitter.com/HVo3DfMtOu — 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭 (@DC_DailyPlanet) October 25, 2021

Black Adam sera la Némésis de Shazam. Il embarque les mêmes puissances que le héros autrefois campé par Zachary Levi qui était un redoutable antagoniste mis en lumière en 1945. À l’instar de Shazam, Black Adam hérite des pouvoirs de six dieux ancestraux de l’Égypte. Voilà bien ce qui lui donne une puissance presque, sinon identique à celle que possède Superman.

Shazam a fait sa sortie officielle au cours de l’année 2019. En termes de box-office, c’est près de 356 millions de dollars de recettes qu’il a rapporté. DC et Warner ont alors opté pour la création de son ennemi le plus redoutable sur les écrans. C’est ainsi que Black Adam est né. Au cours de la DC FanDome, les deux studios n’ont pas manqué l’occasion de diffuser un premier échantillon du film du réalisateur Jaume Collet-Serra.

Le Dr Fate ne manquera pas les festivités

Le producteur du film DC #BlackAdam donne quelques précisions sur le Dr Fate incarné par Pierce Brosnanhttps://t.co/GkeGjQIQWG — CinéSéries.com (@cineseriescom) October 25, 2021

Mis à part le redoutable antagoniste de Shazam, Black Adam mettra en avant un autre personnage culte des comics. Il s’agit en effet de Dr Fate. On doit ce personnage à Gardner Fox et Howard Sherman. Créé en 1940, Dr Fate est un puissant sorcier presque l’équivalent de Dr Strange du côté de DC Comics. Dr Fate fera une apparition poignante au sein du film de Jaume Collet-Serra. Il est capable d’apercevoir le futur ainsi que la destinée de tous ceux qu’il croise.

Cependant, il n’a pas la possibilité de savoir toutes ces choses quand il est celui que ça concerne. Le personnage commencera à totalement virer dans la folie à petit feu face à la difficulté engendrée par la gestion de ses pouvoirs. Insensible à la magie, Dr Fate a la possibilité de se mouvoir par les airs. Aussi, il ne serait pas exagéré de le traiter d’immortel. Pouvant même converser avec Nabu, un mage redoutable de l’ancienne Égypte, il a la possibilité de créer des humains.

Dr fate présent dans #BlackAdam

Un projet blue beetle en cours Ce Dc fandom est collector pic.twitter.com/qeIEiCLv9t — GuerrierCeddo🇸🇳🧙🏿‍♂️⁶₆⁷ (@WolofxLebou) October 19, 2021

Dr Fate est pratiquement omniscient et sait presque tout dans le multivers. Enfin, non seulement il peut avoir un contrôle sur le temps, mais il peut également manipuler l’espace et la matière à sa guise. On le retrouvera dans Black Adam et ce sera l’ex James Bond qui interprètera le rôle du puissant magicien. Il s’agit ainsi de Pierce Brosnan.