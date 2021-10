Alec Baldwin : en état de choc après des images terribles de son tir fatal en plein tournage !

Il est très rare de voir des personnes mourir sur un plateau de tournage après des tirs de bal. Très souvent, voire tout le temps, les armes sont chargées à blanc, mais seulement, ce jeudi 21 octobre, l’acteur Alec Baldwin, croyant avoir à faire à une arme chargée à blanc, a involontairement hotté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie et blessé grièvement Joel Souza, réalisateur du film Rust sur lequel ils étaient en train de tourner. Après cet accident dramatique, l’acteur a déclaré être « dévasté » par ce tragique accident.

Alec Baldwin plongé dans la tristesse

Pendant le tournage du film intitulé Rust, l’acteur américain Alec Baldwin a inconsciemment tué la cheffe opératrice Halyna Hutchins et grièvement blessé le réalisateur Joel Souza. Un drame survenu ce jeudi 21 octobre. Après cela, le comédien a partagé ses sentiments sur Twitter. Il a fait savoir qu’il est dévasté par ce drame et qu’il n’avait pas les mots pour qualifier la mélancolie dans laquelle il se trouve. Avec une arme dont on lui assuré qu’elle était chargée à blanc, l’acteur américain a malheureusement tiré des balles réelles qui ont causé des dégâts irréparables. La scène s’est produite au ranch Bonanza Creek dans le Nouveau-Mexique, l’Etat des USA où le tournage du film western se déroulait.

Un événement inhabituel dans l’univers du 7e art qui vient plonger le producteur américain dans le tourment. Après que la directrice de la photographie et le réalisateur dudit film aient reçus la balle sortie de cette arme, on les a évacués directement à l’hôpital par hélicoptère. Une fois arrivée à UNM Hospital d’Albuquerque, la mère de famille âgée de 42 ans a rendu l’âme et son collègue, est actuellement en soins intensifs car il serait dans un état critique. Des informations révélées par les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l’AFP. Entièrement désolé et sous le choc, Alec Baldwin a fait savoir qu’il prendra entièrement part à l’enquête policière pour savoir comment cette tragédie a pu arriver alors que cette arme était censée avoir des balles blanches.

Ce qu’il en est de cet accident tragique

Comme l’a révélé le Santa Fe Reporter en se basant sur les documents judiciaires établis par la police pour obtenir un mandat de perquisition, ce malheur s’est produit pendant la répétition d’une scène du film western. Alec Baldwin a reçu un accessoire des mains d’un assistant réalisateur qui lui a fait savoir que c’était une arme chargée à blanc. Et toujours d’après ces documents, l’assistant, était aussi dans l’ignorance quant à la nature des balles présentes dans cette arme. L’arme en question, les douilles et les vêtements que portaient Alec Baldwin pendant le drame, ont été remis aux policiers en charge de l’enquête dans cette affaire.

Juan Rios, porte-parole du shérif du comté de Santa Fe, a signalé à l’AFP que le comédien s’était présenté à eux volontairement et était parti une fois les interrogatoires terminés. Jusqu’ici, aucune plainte n’a été déposée et personne n’a pas encore été arrêté.