Alec Baldwin : ces mots inquiétants de l’armurière en chef du tournage après le tir mortel de l’acteur

Un effroyable drame s’est produit lors du tournage d’un film qui se déroulait à Santa Fe, au Nouveau-Mexique le 21 octobre dernier. La directrice de photo de la réalisation s’est pris accidentellement une balle et aurait fini par succomber.

Un mort et un blessé grave dans un accident produit lors du tournage d’un film

Brandon Lee. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Remontez dans les années 90, plus précisément en 1994. Souvenez-vous du film intitulé The crow. Ça y est ça vous revient. Brendon Lee, c’est cet acteur qui a connu une fin tragique et accidentelle lors du tournage du long métrage susévoqué. En effet, lors de la réalisation de l’œuvre, Michael Massee avait tiré sur Brandon Lee avec une arme censée être chargée à blanc. Seulement, grave déconvenue, l’arme comportait des balles réelles. Cela a donc été fatal pour Brendon Lee qui a finalement succombé à ses blessures.

Vingt-huit ans sont passés depuis le tournage de ce film, et l’univers du septième art a bien cru s’être mis à l’abri de ce genre d’accident. Cependant, ce jeudi 21 octobre, un fait similaire à celui de Brendon Lee s’est reproduit. La différence, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un tir d’un acteur sur un autre, mais plutôt, d’un acteur sur un membre du personnel de réalisation. En réalité, le comédien, Alec Baldwin a tué, sans le vouloir, la directrice de la photo Halyana Hutchins, âgé de 42 ans. Seulement, elle n’était pas la seule victime, le réalisateur aussi avait été touché par le tir de l’acteur. Heureusement pour celui-ci, il s’en est sorti indemne. Mais il n’en demeure pas moins que Halyana Hutchins soit décédé. Et, l’arme du crime n’est rien d’autre qu’un pistolet, qui normalement, était censé être chargé à blanc. À qui la faute donc ? C’est ce que tentent de comprendre les enquêteurs depuis la survenue du drame.

Des propos qui inquiètent

Dans cette triste et dramatique affaire, le nom d’une personne émerge en tête de liste. Il s’agit d’Hannah Gutiérrez-Reed, chargée de l’armurerie du film. En effet, la jeune femme de 24 ans avait déjà laissé planer le doute sur son aptitude à exécuter la tâche qui lui a été confiée. C’est au cours d’une interview accordée au podcast Voice que Hannah Gutiérrez-Reed, a déclaré qu’elle était à peu de choses de refuser le poste quand il lui a été proposé parce que, ne s’y sentait pas bien préparée. En gros, elle a affirmé ne pas être certaine d’être prête à faire le job.

À dire vrai, la jeune fille évoquait l’héritage de son géniteur, dont elle emboitait les pas. Elle disait donc au cours de l’interview, avoir acquis un grand nombre de compétences en le suivant de près. Et d’ajouter que pour elle, le chargement des balles à blanc était flippant, à cause du fait qu’elle était encore inexpérimentée. Mais, elle ne s’est pas arrêtée là, elle a finalement fait savoir que son père lui aurait passé la main et qu’elle maîtrisait dorénavant la chose. Seulement, des propos comme celle de la jeune fille ne peuvent pas être anodins quand un drame est survenu sur le tournage d’un film de manière accidentelle avec une arme censée être chargée à blanc, impliquée.

Et ce qui fait encore plus régner le doute c’est le témoignage de trois membres de l’équipe qui ont affirmé que ce n’était pas la première fois qu’un accident similaire à celle qui s’est produite s’était déroulé. Mais violemment, deux coups de feu avaient été tirés il y a quelques jours de cela avec une arme qui était indiquée comme n’étant pas chargée. Dès lors, une enquête devrait être ouverte, mais au lieu de cela, le tournage a continué comme si de rien n’était. Finalement, il y a eu un mort et un blessé. Un terrible drame que n’oubliera jamais Alec Baldwin, ainsi que la famille des victimes.