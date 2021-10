La Roue du Temps : La série Fantasy arrive sur Amazon Prime Vidéo le 19 novembre

Après Game of Thrones, les séries Fantasy ont la carrure pour être populaire

Deux ans se sont écoulés depuis la fin de Game of Thrones, la série fantasy de devenir la plus populaire au monde. Ce n’est pas le premier format à être populaire si on regarde Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. En effet, adapter des livres cultes avec un univers unique et des personnages ainsi qu’une intrigue bien travaillés donne souvent de bons résultats. Récemment, la série The Witcher sur Netflix, basé sur des romans, fait un carton ! Récemment, Amazon Prime Video a décidé de s’attaquer aux ouvrages imaginés par l’auteur américain Robert Jordan, La Roue du Temps (ou Wheel of Time en VO), et elle arrive enfin le 19 novembre prochain sur Amazon Prime Video. Il faut également savoir que La roue du temps a un budget allant jusqu’à 100 millions de dollars, ce qui est comparable à Game of Thrones. La Roue du Temps : ce que l’on sait de la série qui veut ringardiser «Game of Thrones» https://t.co/cMfyPCESEg — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2021

La Roue du Temps, ça raconte quoi ?

L’histoire se déroule dans un univers médiéval, rempli de magie. Seules certaines femmes ont accès à la magie, suite à l’échec des hommes, trop avides de pouvoir. Parmi elles, Moiraine, qui sera interprétée par Rosamund Pike (Jack Reacher, Gone Girl). Il s’agit d’une Aes Sidai (Les Serviteurs de Tous), qui sont des personnes capables de canaliser le Pouvoir Unique, qui fait tourner la Roue du Temps, issu de la Vraie Source et composé de deux parties : le Saidin, la partie masculine, et le Saidar, la partie féminine. Malheureusement, certains Aes Sidai, notamment les hommes, ont fait n’importe quoi et libéré le Ténébreux.

Un teaser qui met en scène le dragon renaissant

Le Ténébreux est ainsi le principal antagoniste des livres et de la série La Roue Du Temps. Il fait régner les ténèbres mais Moiraine va découvrir un nouvel espoir dans le village des Deux Rivières. Elle se lance alors dans une quête avec un groupe de 5 personnes, avec potentiellement la présence parmi elles de la réincarnation du Dragon, un héros surpuissant qui aurait le pouvoir de sauver le monde, ou de le détruire. La bande annonce de la série met en scène tous ces enjeux et donne vraiment l’eau à la bouche !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prime Video France (@primevideofr)

Les épisodes de la saison 1 de La Roue du Temps seront diffusés du 19 novembre au 24 décembre sur Amazon Prime Video. Les trois premiers épisodes seront en effet diffusés le vendredi 19 novembre, sur Amazon, puis un inédit chaque vendredi par la suite, jusqu’au final de la saison 1, qui comptera donc 8 épisodes au total, le 24 décembre 2021. La saison 2 est déjà en préparation et se basera également des ouvrages. Dans les livres, il y a en tout 14 tomes ! En plus du teaser, une courte vidéo des coulisses de l’émission a également été publiée.

Qui fera partit du casting ?

Dans la Les roues du temps seront présents les acteurs Madeleine Madden, Josh Stradowski, Álvaro Morte, Daniel Henney, Barney Harris, Zoë Robins, Marcus Rutherford et Rosamund Pike. Rafe Judkins est le showrunner et Uta Briesewitz est derrière la caméra pour les deux premiers épisodes de la série. Harriet McDougal et Brandon Sanderson agissent en tant que producteurs-conseils.