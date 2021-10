Netflix : Le projet de diffuser des films de son catalogue en salle ne fait pas l’unanimité !

Le Syndicat des Distributeurs Indépendants (SDI) et les Distributeurs Indépendants Européens Réunis (DIRE) ajoutent qu’à « l’heure où de nombreux films, victimes des 7 mois et demi de fermeture des salles, peinent à trouver une exposition à la hauteur de leur potentiel, nous dénonçons la tenue d’un tel festival qui s’apparente à une campagne marketing de grande échelle, une bande-annonce promotionnelle géante pour inciter des spectateurs de cinéma à s’abonner à un service payant.”

Parmi les œuvres projetées, on retrouverait : The Power of the Dog de Jane Campion, , Don’t Look Up : Déni cosmique d’Adam McKay, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, Clair-Obscur de Rebecca Hall, Malcolm & Marie de Sam Levinson, Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó, The Harder They Fall de Jeymes Samuel, The Hand of God de Paolo Sorrentino et The Guilty d’Antoine Fuqua.