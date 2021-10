Amazon Prime Video : Les films que vous ne devez absolument pas manquer en novembre 2021 !

Flashback, 2ème réalisation française Amazon Prime Vidéo

Le film français #AmazonOriginal #Flashback sera lancé le 11 novembre sur @PrimeVideoFR.

Flashback est le premier long-métrage réalisé et interprété par Caroline Vigneaux dans une course inattendue dans les couloirs du temps pic.twitter.com/i3yXk2xoyc — AlloCiné (@allocine) September 27, 2021

Interstellar, un film incontournable

Le 2 novembre, le chef d’oeuvre Interstellar est disponible sur la plateforme. Il suit l’histoire de la Terre, devenue hostile pour l’homme. Les tempêtes de sable sont fréquentes et il n’y a plus que le maïs qui peut être cultivé, en raison d’un sol trop aride. Cooper est un pilote, recyclé en agriculteur, qui vit avec son fils et sa fille dans la ferme familiale. Lorsqu’une force qu’il ne peut expliquer lui indique les coordonnées d’une division secrète de la NASA, il est alors embarqué dans une expédition pour sauver l’humanité.

American Sniper sort le 3 novembre

Pendant le conflit en Irak, au début des années 2000, Chris Kyle, un des snipers les plus précis de l’armée américaine, se retrouve face à un cas de conscience. Le soldat se remémore son enfance, à Odessa, et son père, un homme autoritaire et pieux, qui lui apprend à chasser. Il se souvient de sa vie d’adulte et de son engagement dans les Marines, en 1998, après les attentats contre des ambassades américaines. Il repense également à sa rencontre avec Taya, qui va devenir sa femme.

Very Bad Trip 3 dispo le 8 novembre

Cela fait deux ans maintenant que Phil, Stu, Alan et Doug sont revenus de Thaïlande. Tout le monde a bien négocié le retour mais Alan, qui a cessé de prendre ses médicaments, peine à trouver son équilibre. Et la perte de son père, terrassé par une soudaine crise cardiaque, n’arrange rien à son état. Sa soeur demande alors à ses amis Phil, Stu et Doug de le convaincre de suivre une thérapie en Arizona.

The Revenant avec Leonardo DiCaprio

The Revenant, un des films culte avec Leonardo DiCaprio fait son entrée sur Amazon Prime Video le 15 novembre prochain. Lorsque le légendaire trappeur Hugh Glass est brutalement attaqué par un ours et laissé pour mort par les membres de sa propre équipe, il tente de survivre et endure de lourdes souffrances

Le film ‘The Revenant’ sera ajouté au catalogue de @PrimeVideoFR le 15 novembre prochain. pic.twitter.com/m4BnYy6484 — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) October 26, 2021