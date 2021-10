Batgirl : Le casting du film DC accueille Brendan Fraser… On peut espérer du très lourd !

Ces derniers mois, la production de Batgirl a fait profil bas. Aujourd’hui, on dirait bien que la machine reprend de plus belle depuis le DC FanDome. À la suite des nombreuses informations qui ont été dévoilées, on se rend compte que le casting de Batgirl s’est un peu élargi. En effet, ce dernier vient d’accueillir l’exceptionnel Brendan Fraser. Apprenez-en plus dans la suite.

Batgirl : l’immense come-back du Chevalier Noir féminin

Leslie Grace a confirmé que le film #Batgirl de HBO Max sortira bien en 2022 ! pic.twitter.com/CJbeRt4qNG — 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭 (@DC_DailyPlanet) October 21, 2021

Pour se rappeler la dernière fois qu’on a pu voir la superhéroïne Batgirl s’illustrer, il faudra remonter en 1997. À l’époque, c’était lors de la sortie épouvantable de Batman & Robin. DC sera certainement en mesure de proposer bien mieux au moyen de ce film solo dédié au personnage.

Aussi, il faut souligner que Batgirl a vu sa cote de popularité grimper énormément après sa première apparition au sein du comic book Batman. Il s’agissait du n°139 au cours de l’année 1961.

De nombreux personnages l’ont incarné. Toutefois, Barbara Gordon a été celle qui est revenue à maintes reprises. Barbara, c’est la fille du commissaire Jim Gordon. Après avoir été formée par Batman, elle suit les traces de ce dernier en l’accompagnant dans sa bataille face au crime à Gotham.

Un trajet identique à celui de Robin. Néanmoins, le personnage va connaître une seconde vie. En effet, après avoir croisé Joker, elle deviendra paraplégique, puisque ce dernier lui a brisé la colonne vertébrale.

Arborant le surnom d’Oracle, elle fera usage de ses capacités d’informaticienne pour venir en aide au Chevalier Noir lorsqu’il se trouve sur le terrain. Pour l’heure, personne ne sait si cet épisode sera abordé, à cause du scénario écrit par Christina Hodson qui demeure toujours inconnu.

Brendan rejoint le casting en mode super-méchant ?

🚨 Brendan Fraser jouera le super vilain Firefly dans le prochain film #Batgirl ✅ pic.twitter.com/SZts40dQbl — Watch Buddy (@WatchBuddy_) October 25, 2021

Batgirl n’a pas fini de voir son casting s’agrandir. Cette fois, ce sera Brendan Fraser qui va rejoindre le rang de l’équipe. Certes, le rôle de ce dernier n’a pas encore été officiellement divulgué. Cependant, selon plusieurs sources à l’instar de Collider, il se pourrait que Brendan incarne le principal antagoniste de l’héroïne en interprétant Firefly.

Ennemi redoutable du Chevalier Noir, ce personnage a fait son apparition dans l’univers DC Comics en juin 1952. Néanmoins, il ne fait pas partie des méchants les plus populaires de Gotham City.

En effet, Firefly était à la base un homme normal, Garfield Lynns. Celui-ci travaillait pour le cinéma comme expert en pyrotechnie. Malheureusement, il a choisi de prendre le chemin de la criminalité en devenant un pyromane très redouté. Avec sa combinaison et son jet pack, il prendra le nom de Firefly.

Du côté de Brendan Fraser, il s’agit d’une nouvelle apparition dans l’univers DC. Soulignons que l’acteur s’était déjà illustré dans la série Doom Patrol. Avec cette dernière, il prêtait sa voix à Robotman, un super héros.

Le comédien vient certifier aujourd’hui son grand retour après avoir vécu une période un peu fade au beau milieu des années 2000. Pourtant, l’homme avait connu une carrière éclatante grâce aux succès de La Momie et de Le Retour de la Momie.

Brendan Fraser avait subi une agression sexuelle durant l’année 2003. Il est également resté handicapé à la suite de plusieurs douleurs causées par de rudes cascades.