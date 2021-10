Sans un bruit : Les fans de la saga auront bientôt droit à un jeu vidéo !

Un troisième film Sans un bruit se prépare actuellement. Cependant, ce n’est pas la seule chose qui va charmer les fans de l’univers développé par John Krasinski. En effet, on aura bientôt droit à un jeu vidéo qui pointera son nez en 2022. On vous en dit plus dans la suite.

Sans un bruit, le film d’horreur que personne n’a vu venir !

Un jeu vidéo Sans un Bruit annoncé. Chut alors !https://t.co/1R3QmSD7xn pic.twitter.com/5Lod200Hpk — IGN France (@IGNFRA) October 26, 2021

Le comédien John Krasinski est connu pour avoir interprété Jim Halpert au sein de la série The Office. Toutefois, l’homme a créé la surprise générale chez tout le monde au cours de l’année 2018 grâce à son long-métrage Sans un bruit. Il s’agit en effet d’un film d’horreur que John Krasinski dirige, mais également où il joue un rôle. Sans un bruit arbore un concept assez impressionnant.

Le film suit son cours dans un univers qui vient de subir l’apocalypse. Ici, l’humanité a été presque décimée à la suite de l’apparition de créatures ignobles très sensibles à la sonorité. Dans l’optique d’éviter de les faire débarquer, il faut s’assurer de ne faire aucun bruit. Voilà le mode de vie que Evelyn et Lee, accompagnés de leur fille Regan et de leur fils Marcus, ont dû adopter. Le silence, rien que le silence, car lorsque vous êtes entendu, il est déjà trop tard.

Le succès inattendu de Sans un bruit

Sans un bruit n’a pas nécessité un budget considérable pour sa réalisation. Le long-métrage qui a connu un succès incroyable n’a eu besoin que de 12 millions de dollars pour être mis en avant. En box-office mondial, le film a engrangé plus de 340 millions de dollars. Un investissement très rentable qui a évidemment motivé Paramount et John Krasinski à ne pas s’arrêter à un seul volet.

Les téléspectateurs ont donc vu Sans un bruit être reconduit pour d’autres volets. Dans la foulée, Sans un bruit 2 est sorti cet été. Certes, au box-office mondial, il a réalisé une recette d’un peu moins de 300 millions de dollars avec 60 millions de budget. Toutefois, il faut souligner que c’était dans une période marquée par la crise sanitaire.

Une aventure qui ouvre ses portes au jeu vidéo

Je n’ai pas pu partager la news étant en stream, mais un jeu vidéo Sans Un Bruit est en préparation (dans le même univers) et ça sort en 2022 !! C’est génial 🔥 pic.twitter.com/tzB7XQ57PR — Matteo – Chaîne du Geek 🎃 (@MatteoSapin) October 26, 2021

Les téléspectateurs sont dans l’attente du troisième volet de Sans un bruit pour 2023. Ce sera Jeff Nichols à la réalisation. Par ailleurs, la nouvelle qui vient de tomber concerne un autre projet. En effet, l’univers Sans un bruit va continuer son développement, mais cette fois dans un jeu vidéo.

C’est ce qui explique l’apparition du site aquietplace.game sur la toile qui assure une sortie prévue l’année prochaine. On peut également remarquer la création d’un compte Twitter avec un premier tweet. Celui-ci met en avant l’arrivée du premier jeu vidéo officiel qui sera basé sur la franchise des films d’horreur réussis de Paramount Pictures.

Je suis toujours curieux quand je vois un studio développer leur premier jeu d’horreur : tout est possible et imaginable. Alors me lever en apprenant que #SansUnBruit va être adapté en JV par @illogika (des anciens de #FarCry et #RainbowSix), ça me met de bonne humeur 🙂 pic.twitter.com/vreNjTRATf — Horreur 404 (@Horreur404YT) October 27, 2021

Le tweet stipule également qu’on aura droit à une histoire de survie inédite. Les téléspectateurs et gamers ne devraient donc pas s’attendre à une adaptation directe d’un des longs-métrages.

Il s’agira donc d’une nouvelle aventure du même univers. Les joueurs vont certainement incarner de nouveaux personnages et quelques références seront faites par rapport aux films. Pour l’heure, aucune autre précision n’a encore été donnée.