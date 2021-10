My Name : La série coréenne est en voie de devenir la prochaine série à succès grâce à Squid Game

Depuis l'engouement autour de la série sud-coréenne "Squid Game", les séries coréennes remontent dans les programmes populaires du moment sur Netflix. Après "Alice in Borderland", c'est maintenant de la série "My Name" dont tout le monde parle.

Squid Game, un coup de pouce pour les séries coréennes My Name avait déjà eu son petit succès médiatique, mais pas autant qu’aujourd’hui. En effet, la série sud-coréenne revient dans le classement, tout comme la série Alice in Borderland. My Name fait beaucoup parler dans les médias, 13 jours après sa sortie sur Netflix. Il est certain que ceux qui ont dévorés Squid Game recherchent un univers équivalent, qu’ils vont retrouver dans ce genre de série.

Dans une récente publication sur LinkedIn, Alvin Foo, responsable marketing de Netflix, a attribué le succès de Squid Game à la « K-wave« , c’est-à-dire l’augmentation de la popularité des contenus sud-coréens, et cite pour exemple le film oscarisé Parasite ainsi que le groupe de K-Pop BTS. De plus, la responsable des contenus mondiaux pour Netflix, Bela Bajaria, a récemment déclaré à Fortune que le visionnage de séries en langue coréenne avait augmenté de 200 % depuis 2019. D’ailleurs, la fortune générée autour de la série Squid Game est énorme ! Selon Bloomberg, Netflix estime que la série rapporte à elle seule près de 900 millions de dollars, soit 774 millions d’euros alors que la production de la série n’a coûté que 21,4 millions de dollars, soit 8,4 millions d’euros. Pour le moment, il n’est pas prévu que My Name connaisse un aussi grand succès que Squid Game, qui détient le record de visionnage de tout les temps sur Netflix avec plus de 142 millions de personnes qui ont regardé la série, mais le show est en ce moment le 7ème projet le plus populaire de la plateforme. Netflix classe ses films et séries télévisées les plus regardés en fonction du nombre de comptes ayant vu au moins deux minutes au cours des 24 heures précédentes.

La série Squid Game a maintenant été visionnée par 142 millions de foyers à travers le monde. (via @DEADLINE) pic.twitter.com/y5BEWjd8rX — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 19, 2021

My Name, ça raconte quoi ? L’histoire n’a rien à voir avec celle de Squid Game, puisqu’elle raconte l’histoire d’une jeune femme dont le père, un dealer, a été assassiné. Après cet événement, elle décide de rejoindre le puissant chef de l’organisation pour laquelle travaille son père et d’infiltrer la police sous ses ordres. Ensuite, elle découvre des secrets et se rapproche de la vérité sur l’identité du meurtrier de son père, mais tout ce qu’elle découvre ne correspond pas à ses attentes. En 8 épisodes, la série est pleine de rebondissement, de drame, d’action et de suspense. Elle obtient également la même note que Squid Game avec 8,2.

Lorsque son père gangster est assassiné, la badass Ji-Woo est prête à tout sacrifier pour le venger, même infiltrer la Police. La série de 8 ep « MY NAME » est sur Netflix pic.twitter.com/gzmQEGTLYU — Gaak.fr (@gaak_fr) October 20, 2021

Les téléspectateurs sont visiblement conquis par la série si on lit les articles sur internet. « Excellente série !!! tu regardes le 1er épisode et tu te rends comptes que la série est terminée… je me suis retrouvé a enchaîné les épisodes tellement c’était bon !!

les séries coréennes deviennent vraiment excellente ! À voir absolument !!! », peut-on lire, entre autres, sur Allociné.