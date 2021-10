Lightyear : La bande-annonce dévoilée promet de l’émotion et de l’aventure pour le prochain film Pixar !

Après la date de sortie qui a été annoncée pour le 22 juin 2022, la bande annonce du prochain film Pixar a été dévoilée. Comme on s’en doute avec le personnage, il y aura de l’aventure, mais également beaucoup d’émotions. Par ailleurs, bonne nouvelle pour les fans, le film Lightyear sera disponible dans les salles de cinéma.

Pixar s’attaque au personnage qui a inspiré Buzz l’éclair

Des images de décollage, des notes du tube «Starman» de David Bowie et une tenue de cosmonaute qui évoque tant de souvenirs… Disney et Pixar viennent de dévoiler la bande-annonce de #Lightyear le premier spin-off issu de l’univers de Toy Storyhttps://t.co/Vo7268Me98 — Le Parisien (@le_Parisien) October 27, 2021

Buzz l’éclair le Space Ranger, est un personnage mythique dans l’univers de Pixar. C’est en 1995 qu’il est apparu dans un film pour la 1ère fois, en tant que nouveau jouet ultra perfectionné d’Andy, un jeune garçon. Très vite, la rivalité s’installe entre lui et le Shérif Woody, d’autant plus que Buzz ne comprend pas qu’il est un jouet. Toutefois, les 2 protagonistes finissent par faire la paix, et vivent avec les autres jouets, des aventures rocambolesques, qui se sont étendues sur 4 films d’animation.

En 2020, au Disney Investor Day, il a été annoncé qu’un film verra le jour, et que ce sera sur le personnage ayant inspiré le jouet Buzz l’Éclair. Intitulé Lightyear, il est prévu pour le 22 juin 2022. Cependant, sa bande-annonce vient d’être dévoilée, et mieux, le film d’animation sera présenté dans les salles, plutôt que sur la plateforme Disney.

Il faut dire qu’en mars 2021, Disney a provoqué de l’indignation lorsque la firme a décidé que ses productions iraient exclusivement sur la plateforme Disney+. Ce fût également le cas pour le film Luca, qui avait été prévu pour sortir dans les salles de cinéma. Puisque dans le temps, le Covid-19 ne permettait d’aller dans les cinémas, la firme en a profité pour valoriser sa plateforme de streaming avec des nouveautés. Cependant, leurs collaborateurs, les studios Pixar n’ont pas du tout apprécié ces faits, considérant cela comme un manque de respect.

Que révèle la bande annonce de Lightyear ?

Voici un premier teaser pour #Lightyear ! (Buzz l’Éclair) pic.twitter.com/T1Urn9ePye — Matteo – Chaîne du Geek 🎃 (@MatteoSapin) October 27, 2021

Il semble que les choses se soient calmées désormais, puisque les prochaines productions Pixar seront présentées au cinéma, et exclusivement d’ailleurs. Il s’agit de Lightyear, mais aussi de Turning Red, et c’est une bonne nouvelle pour le public. Il faut dire que la bande annonce qui vient d’être dévoilée a de quoi faire rêver les fans.

Rien n’a été fait au hasard, et le son de l’animation est une reprise de Starman de David Bowie. L’aventure se déroule cette fois dans l’espace pour le héros, et on verra plusieurs références à l’univers Star Wars. C’est Angus MacLane qui a réalisé ce film d’animation.

Notons que Chris Evans va prêter sa voix à notre héros. Entre les 4 Fantastiques et Captain America, on peut dire qu’il connaît l’univers des superhéros. Avec la bande annonce de Lightyear, on voit que Pixar n’a pas négligé les détails avec cette animation en 3D. En plus du visuel qui semble exceptionnel, il y aura de l’émotion dans le film Lightyear. Cela sera surtout dû à ce personnage que les fans aimeront sûrement. Vivement le 22 juin 2022 dans les salles !