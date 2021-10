Dune 2 : La sortie d’un second volet est officiellement annoncée… Fin du suspense, on a aussi une date !

Il y a quelques semaines, les salles de cinéma découvraient Dune. Après avoir été visualisé, on était unanimes sur le fait qu’il devrait normalement y avoir une suite. C’est maintenant chose faite, puisque le petit suspense qui régnait concernant un second volet s’est dissipé. En effet, l’annonce d’une partie 2 de Dune vient d’être réalisée. On vous en dit plus dans la suite.

Denis Villeneuve s’est tourné vers Dune

Dune faisait partie des films les plus attendus au cours de cette année. Le film n’a pas manqué de susciter des réactions une fois qu’il a fait irruption dans les salles. Certes, le nouveau joujou de Denis Villeneuve n’a pas eu que de bonnes critiques. Toutefois, le long-métrage a été énormément acclamé par une grande foule de fans. Ce qu’il fallait retenir, c’est que Dune n’était qu’une première partie d’un voyage qui ne va pas s’arrêter de si bon chemin.

D’ailleurs, Denis Villeneuve ambitionnait produire deux films dans l’optique d’arracher avec ampleur le récit qu’on doit à Paul Atréides. Le jeune homme que Timothée Chalamet interprète a plutôt connu des débuts assez tumultueux. En plus d’avoir été trahi par sa famille, il doit endosser son statut de sauveur auprès du peuple Fremen.

À propos de l’officialisation de la suite et de la date de sortie

Dune 2 est officiel et sortira le 20 octobre 2023 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/GzLz971O7G — Regelegorila (@regelegorila) October 26, 2021

Le premier volet de Dune peut être pris comme un aperçu des personnages ainsi que des enjeux. Les réelles actions sont attendues dans un second volet qui vient d’ailleurs d’être officiellement annoncé par Legendary.

Après la sortie de la première partie de Dune, il fallait observer de près ses retours en termes de box-office. Voilà bien ce qui allait motiver la production d’une seconde partie en cas de bonnes recettes. Toutefois, on peut dire que Dune n’a pas vraiment été étincelant avec seulement 223 millions de dollars récoltés au niveau mondial. Oui, on peut le dire, le score est décevant.

Néanmoins, il faut souligner que nous sommes dans un contexte assez spécial. Les conséquences de la pandémie ont poussé Dune à être mis en ligne et sur HBO Max aux États-Unis dans le même timing. Normalement, la suite du long-métrage sera uniquement destinée aux salles.

Une date déjà connue

Ca y est Dune 2 est validé ! Ca sentait quand même l’arnaque genre les fascicules Altaya où t’as un morceau de maquette puis tu trouves jamais la suite au marchand de journaux (fdp Altaya mon Faucon Millenium attend toujours) — Ovale Masqué (@OvaleMasque) October 26, 2021

Les téléspectateurs peuvent déjà caler une date pour la sortie de Dune 2. En effet, il n’y a pas eu que l’officialisation de la seconde partie. On a également appris que le second volet fera son entrée dans les salles américaines au cours du mois d’octobre 2023. L’intégralité du casting déjà connu sera également présente, sans oublier Denis Villeneuve à l’arrière de la caméra accompagné de Hans Zimmer côté musique.

Faites-vous partie de ceux qui maîtrisent bien l’univers de Dune dans la version écrite ? Si oui, vous avez certainement une idée un peu ramassée de ce que abordera la partie 2. Il faudra s’attendre à voir Paul s’assumer dans la peau du prophète avec Chani (Zendaya) dans une posture plus importante. L’approche formelle ne connaîtra pas de bouleversements, avec toujours Denis Villeneuve à la direction. Les détracteurs de l’épisode précédent vont certainement en prendre encore cher.