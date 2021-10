Expendables 4 : l’homme à abattre du long-métrage tant attendu est enfin connu… Les gentils auront du pain sur la planche !

Expendables 4 n’a pas encore fini de voir son casting s’élargir. Alors que le tournage du long-métrage se poursuit, le nom de l’homme qui incarnera le méchant de cet opus est tombé. Il s’agira en effet de l’expert en arts martiaux Iko Uwais. Ce dernier a attiré les feux des projecteurs sur sa personne dans The Raid. Apprenez-en plus dans la suite.

Une partie 4 d’Expendables qui va faire frémir plus d’un

Cela fait plus de sept années que le dernier opus de la saga Expendables est sorti. Il y a quelques semaines, le tournage de Expendables 4 a débuté et s’annonce lourd. L’attente est quasi interminable dans le rang des amoureux de Sylvester Stallone et de ceux qui s’y sont collés depuis 2010. Au sein des films Expendables, l’acteur qui a incarné Rocky et Rambo embarque une équipe d’hommes puissants qui interviendront dans des conflits différents.

Ainsi, les téléspectateurs auront l’occasion de voir une communauté de grands noms du cinéma d’action se réunir. Parmi les intervenants, on compte déjà Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis, tout comme Arnold Schwarzenegger et Chuck Norris. Cependant, la liste s’étend encore plus loin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Ces acteurs légendaires se sont mis du côté de Sylvester Stallone pour certains. D’autres lui ont tenu tête dans l’un des trois volets déjà sortis de la saga. Les précédentes sorties de Expendables ont rapporté près de 800 millions de dollars en termes de box-office. Face à une telle recette, il était donc normal pour la saga de ne pas stopper son avancée.

La bastonnade à haute dose avec Iko Uwais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Tournage en cours avec le retour des hommes baraqués, voilà une belle description de Expendables 4. Dans ce nouvel opus mis en scène par Scott Waugh, on retrouvera de nouvelles têtes. Partant de 50 cent à Tony Jaa, pour finir par Andy Garcia et Megan Fox, il y a de quoi s’impatienter. Comme si ça ne suffisait pas, c’est Iko Uwais, un habitué de la baston qui s’y joint.

L’acteur avait laissé sa marque dans les esprits en début d’années 2010 dans The Raid. Il s’agit en effet d’un film d’action de Gareth Evans. Dans ce dernier, Iko n’avait pas manqué de se distinguer par son talent pour les arts martiaux. L’homme a ensuite frappé dans le viseur de Keanu Reeves pour Man of Tai Chi. Les téléspectateurs ont enfin eu droit à The Raid 2 dans lequel Iko Uwais en met encore plein la vue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Depuis, l’acteur a énormément vu sa popularité grimper, et a commencé à laisser son empreinte à Hollywood. La présence de Iko dans Expendables 4 ne peut donc qu’être un plus pour le film. Soulignons également que ce sera lui qui portera la casquette du méchant. C’est en tout cas ce que notifie Deadline. On retrouvera l’acteur dans la peau d’un ancien militaire devenu marchand d’armes. L’homme embarque une armée privée personnelle, de quoi pimenter encore plus les scènes de bastons et d’explosions dans un casting finalement monstrueux.