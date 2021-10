Alec Baldwin : inconsolable, le célèbre acteur est allé à la rencontre du mari et du fils de la victime

Âgée de seulement 42 ans, Halyna Hutchins a perdu la vie ce jeudi 21 octobre lors du tournage du film Rust. Alors qu’elle était à la tête de la photographie de ce western, elle a reçu une balle mortelle du pistolet tirée par l’acteur Alec Baldwin. Si cette arme était censée être chargée à blanc, le comédien auteur de cet accident involontaire a pris la peine d’aller vers les policiers en charge de l’enquête. Après cela, il s’est dit dévasté et est allé à la rencontre du mari et du fils de la victime.

La rencontre avec le mari et le fils d’Halyna Hutchins

C’est une véritable tragédie que vit l’acteur Alec Baldwin depuis ce jeudi 21 octobre. Il a en effet ôté la vie à Halyna Hutchins qui était directrice de la photographie du film intitulé Rust. La mère de famille était âgée de seulement 42 ans. Selon les révélations faites par une source à People Magazine, Alec Baldwin est actuellement « inconsolable » et « hystérique » depuis que cet accident tragique est survenu. Ce samedi 23 octobre, le comédien a été vu en compagnie d’Andros, fils de la défunte âgé de 9 ans et de Matthew Hutchins, son époux. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble dans un hôtel de Santa Fe. Une source révèle que le producteur n’avait pas l’air bien. Mais aussi, que depuis ce drame, l’homme de 63 ans s’est effacé des projecteurs car préférant se faire très discret. Comme l’a rapporté une source, c’est ainsi qu’il agit quand il traverse des périodes troubles.

Le tragique accident survenu ce jeudi 21 octobre n’a pas seulement emporté Halyna Hutchins six pieds sous terre, il a aussi envoyé Joel Souza à l’hôpital. Ce dernier qui est le réalisateur de ce film western a été grièvement blessé par balle et est sous soins intensifs actuellement. Le pistolet avec lequel Alec Baldwin a tiré est un accessoire de tournage qui était censé être chargé de balles non létales. Le Hollywood Reporter a fait savoir que pour le moment, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre l’acteur et que d’après le porte-parole du Sheriff de Santa Fe, il s’est « présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires« .

Il met une pause à sa carrière

Acteur et coproducteur du film Rust, Alec Baldwin ne compte pas prendre la poudre d’escampette. Il compte assumer ses responsabilités et abandonner le tournage de ce film. Alec Baldwin est un homme de 63 ans qui a bien débuté sa carrière d’acteur avant de se lancer à la télévision dans les 2000, question de redonner du pep à sa carrière. Avec la série 30 Rock, il a par ailleurs remporté deux Emmy Awards et trois Golden Globes. Il a également brillé avec son imitation de Donald Trump dans le show comique Saturday Night Live. Selon un proche, « Il a besoin de prendre du temps pour lui et sa famille« , ce qui lui placera loin des plateaux de tournage pendant un certain temps. Il aurait aussi décidé d’annuler plusieurs projets en cours. Mais cependant, il apparaitra en tête d’affiche, prochainement dans le film d’action Cell.