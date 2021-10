Squid Game (Netflix) : La poupée géante de la série installée en plein Séoul !

La poupée géante de Squid Game installée en plein Séoul

Étant la série la plus regardée de Netflix avec 142 millions de foyers depuis sa mise en ligne le 17 septembre et qui a permis à la plateforme de gagner 4,38 millions de nouveaux abonnés, les habitants de Séoul sont heureux d’être les personnes concernées par ce succès. La poupée géante de la série Squid Game a été installée ce lundi au cœur du parc olympique de Séoul (Corée du Sud) pour le plus grand bonheur des promeneurs. L’effrayante statue vêtue d’une robe orange, haute de 4 m, est la star des fans de la série. Dès son installation, de nombreux habitants de Séoul sont venus la photographier ou se photographier devant « Younghee« . Des adultes, des enfants et même des chiens se sont rendus dans le parc, vêtus du mythique jogging vert des personnages de Squid Game.

🇰🇷 FLASH | La #poupée géante de « #SquidGame » a été installée ce lundi au cœur du parc olympique de #Séoul ( Corée du Sud) pour le plus grand bonheur des promeneurs. (20 minutes) #Insolite pic.twitter.com/R1GNd1bm4p — Conflits France (@ConflitsFrance) October 28, 2021

Certains fans jouent au fameux « 1,2,3 soleil » !

Comme c’était prévisible, des dizaines d’amateurs de la série se sont amusés à jouer au fameux « 1, 2, 3, Soleil » devant la poupée géante. Bien évidemment, celle-ci est inoffensive. « Nous voulions faire l’expérience de voir cette poupée et savoir comment on se sent quand on est dans le jeu« , a confié une Sung Hye-jin, jeune femme de 30 ans originaire de Séoul, citée par le HuffPost. « C’est comme si on y était, avec la poupée, la musique, c’est vraiment excitant. » a-t-elle souligné. Apparemment, la poupée restera installée là jusqu’au 21 novembre, selon les informations de Reuters.

« C’est comme si nous étions dans la série, en entendant la musique et en voyant cette poupée »

➡ Les fans sud-coréens de la série à succès de Netflix « Squid Game » se pressent dans un parc de Séoul pour voir de leurs yeux la poupée Younghee de quatre mètres de haut#SquidGames pic.twitter.com/fLl8CgEyKd — LN24 (@LesNews24) October 26, 2021

« J’ai vraiment apprécié la série, et je suis venu ici en portant ce costume pour Halloween. C’est vraiment amusant et excitant de voir la poupée en vrai ! », s’amuse Ko Dae-Hwan, 34 ans, habillé d’un survêtement vert, comme ceux portés par les joueurs de la série. Certains sont juste venus pour prendre des photos de la statue.

Est-ce que l’engouement pour la série va trop loin ?

Entre l’explosion des ventes de van’s blanche, le jeu « 1,2,3, soleil » omniprésent dans les écoles primaires, les tenues en combinaison rouge qui partent comme du petit lait pour notamment Halloween, les nombreux tutoriels makeup pour ressembler au personnages de Squid Game ou à la poupée du jeu et maintenant l’installation de cette poupée en pleine ville, beaucoup pensent que ça va beaucoup trop loin. Les internautes estiment en effet que la série est surcôtée.