Spider-Man No Way Home : L’annonce d’un probable retour d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire enflamme les internautes !

L’attente est de plus en plus grandissante concernant la sortie de Spider-Man No Way Home. On pourrait revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Pour l’instant, aucune confirmation n’a encore été donnée. En effet, il se pourrait bien que des méchants emblématiques fassent leur retour dans Spider-Man No Way Home. L’information est à prendre avec des pincettes pour le moment. Toutefois, l’annonce de l’apparition d’Andrew Garfield et Tobey Maguire fuse sur la toile. On vous en dit plus dans la suite.

Spider-Man No Way Home, le film qui fait saliver tout le monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

Le 15 décembre prochain, Spider-Man No Way Home sera attendu par de nombreux fans. Le long-métrage réalisé encore par Jon Watts va apparemment conclure la trilogie Spider-Man orchestrée par Tom Holland. Spider-Man No Way Home sera le troisième volet qui succède à Spider-Man Far From Home.

Dans ce dernier, J. Jonah Jameson, toujours interprété par J.K Simmons, fait un immense retour. Son objectif était bien entendu de révéler à la face du monde qui se cachait derrière Spider-Man. Maintenant, l’intégralité des méchants et détracteurs de Peter Parker sont au courant qu’il est le tisseur.

Ce qui est sûr, c’est que Spider-Man No Way Home tient lieu d’une sorte de révolution dans l’univers Marvel Cinematic. En effet, le concept du multivers sera évoqué dans ce long-métrage. Au regard de la première bande-annonce, on peut déjà souligner la présence de Dr Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch.

Ce dernier fera usage d’un des sorts les plus puissants. Cela pourrait également engendrer une fissure dans la réalité. Dans ce sens, une embuscade sera créée entre plusieurs mondes. No Way Home pourrait alors se voir comme un Spider-Man : New Generation, mais cette fois dans une version live.

La présence d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man No Way Home est-elle réelle ?

🚨 Pour ceux qui ont ont vu le leak de EMPIRE : effectivement les noms de Tobey Maguire et Andrew Garfield sont cités, mais ils s’agit uniquement d’un rapport de la rumeur qui perdure depuis des mois ! Rien n’est officiel, c’est écrit au conditionnel #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NTqU7ZzHSY — Steven – Les Dossiers Geek (@LesDossiersGeek) October 27, 2021

Le magazine Empire a envoyé un gros missile après la sortie de son dernier numéro. En effet, le média américain a évoqué dans son dossier dédié au blockbuster Marvel des noms bien connus du public. C’est ainsi que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été mentionnés à travers une photo mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Le magazine a donc remis sur le tapis les rumeurs de ces derniers mois concernant leur présence au sein du long-métrage. C’était tout ce qu’il fallait pour que les fans du monde entier s’emballent avant même qu’une confirmation ne soit donnée.

L’information pour l’heure n’est pas encore officielle. Cependant, un autre élément tient la même route que la rumeur. Le magazine ne s’en est pas arrêté là. Il affirme également que le Lézard qu’on connaît dans The Amazing Spider-Man en compagnie de l’Homme de sable (Spider-Man 3) s’illustreront dans la réunion.

Tom Holland sur la présence des deux autres Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield dans #SpiderManNoWayHome : « Je ne sais pas. S’ils sont présents dans le film, personne ne me l’a dit ! » pic.twitter.com/4vShsjv1mJ — DC/Marvel News #SnyderCut (@DCMarvelFr) October 25, 2021

Sur une autre image, on apprend que le casting de No Way Home va accueillir Rhys Ifans et Thomas Haden Church. Par ailleurs, aucune de ces informations n’est encore approuvée. Cependant, elles traduisent le regroupement des Sinister Six sur nos écrans, du jamais vu jusque-là.

Dans tous les cas, il va falloir attendre l’officialisation par Marvel Studios, ou soit la diffusion d’une prochaine bande-annonce. Cette dernière ne devrait pas prendre du temps.