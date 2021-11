Angele : La chanteuse va avoir son propre documentaire Netflix !

Le documentaire sur Angèle sort le 26 novembre !

Il s’agira d’un film qui sortira une dizaine de jours avant son nouvel album. En effet, la jolie blonde fera apparemment l’objet d’un « documentaire qui lui ressemble: spontané, drôle, original, authentique« , a annoncé ce jeudi Netflix, qui le diffusera en exclusivité sur sa plateforme à partir du 26 novembre prochain. Le documentaire s’intitule Angèle et est co-réalisé par Sébastien Rensonnet et Brice VDH. Ce dernier connaît bien l’artiste belge puisqu’il a notamment signé le clip de Tout oublier.

Angele fait son grand retour avec la sortie de son nouvel et son second album, prévu pour le 10 décembre. Dans son nouvel album, on a déjà pu découvrir une de ses nouvelles chansons intitulée Bruxelles, je t’aime. On lui souhaite que son nouvel album ait autant de succès que son premier album sortit en 2018, Brol. Ce dernier s’était en effet vendu à plus de 500.000 exemplaires et a été certifié double disque de diamant. De plus, depuis le succès de Brol, Angèle s’est lancée dans le cinéma. On a pu l’entendre dans les versions françaises de Toy Story 4 et Space Jam: Nouvelle ère. Elle a aussi fait une apparition dans Annette de Leos Carax, comédie musicale qui a ouvert le dernier festival de Cannes. Enfin, elle jouera Falbala dans le Astérix produit par Guillaume Canet et qui sortira en 2023.

Angele parlera de sa vie personnelle

Elle y évoquera « le fragile équilibre qu’elle a trouvé entre les joies et la solitude accompagnant la notoriété », précise Netflix. « D’ordinaire discrète sur sa vie personnelle, c’est la première fois que l’artiste choisit de se raconter d’une manière aussi intime. » Il y a probablement des sujets qu’elle abordera plus en profondeur comme sa bisexualité ou encore l’histoire sombre dans laquelle s’est retrouvé son frère, Roméo Elvis. En effet, ce dernier a été accusé d’agression sexuelle, Angèle a toujours du mal à digérer.

Lors d’une entrevue avec le magazine Elle, Angele a pu revenir sur cet épisode douloureux. Il y a un an, la chanteuse a été prise à partie par des internautes après qu’une femme a accusé son frère, Roméo Elvis, d’agression sexuelle. « De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et des minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agît d’un proche et heurtant de l’apprendre aussi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s’impose, encore, toujours et partout. C’est tout ce que je souhaite. », avait-elle réagit sur Instagram.

