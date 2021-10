Sans un Bruit 3 : Jeff Nichols démissionne de son poste de réalisateur poussant Paramount à chercher un remplaçant !

Paramount Pictures vient à peine de rendre officielle la production du volet 3 de Sans un Bruit. Cependant, loin de toute attente, le projet connaît déjà quelques rebondissements. Ainsi, selon les dernières nouvelles, Jeff Nichols qui se substituerait à John Krasinski aurait fait ses valises. Apprenez-en plus dans la suite.

Le gros succès de Paramount avec le film Sans un Bruit

#SansUnBruit… et sans réalisateur. Attendu en salles le 29 mars 2023, le troisième opus de la saga ne sera plus mis en scène par Jeff Nichols. Mais il continuera à travailler avec Paramount sur un projet de science-fiction qu’il développe depuis le mois de juin. #AQuietPlace pic.twitter.com/FK2x3YRLBY — AlloCiné (@allocine) October 29, 2021

Au cours de l’année 2018, John Krasinski a surpris les fans des films d’horreur. En effet, l’acteur, scénariste et réalisateur a permis au public de savourer Sans un Bruit. Aujourd’hui, sa saga est toute proche de devenir culte. Sans un Bruit a été très acclamé par la critique, et est porté par John lui-même et son épouse Emily Blunt.

Déjà nommé une fois aux Oscars, Sans un Bruit réalise un véritable carton. En termes de box-office, l’œuvre engrange plus de 340 millions de dollars comme recettes avec un budget de seulement 17 millions.

Devant un tel succès économique, la Paramount n’a pas hésité à lancer la production d’une suite du long-métrage. Cependant, Sans un Bruit 2 a connu pas mal de reprises dues aux effets de la crise sanitaire. Néanmoins, le second volet finit par sortir en juin dernier au cinéma. John Krasinski est reparti derrière la caméra pendant que Cillian Murphy a intégré la distribution.

En box-office, Sans un Bruit 2 a offert des recettes de plus de 297 millions de dollars. Certes, le résultat a été moins impressionnant qu’au départ, mais il faudra prendre en compte le contexte également. Par la suite, la Paramount n’a pas traîné pour relancer un troisième volet du film.

La mise en scène de Sans un Bruit 3 délaissée par Jeff Nichols

Paramount avait opté pour Jeff Nichols pour mettre en scène le troisième volet de Sans un Bruit. Le cinéaste est bien connu pour avoir mis en scène Take Shelter et Midnight Special. Toutefois, si on se réfère aux informations publiées par Deadline, il semblerait que Jeff ait quitté le projet. L’homme se serait tourné vers un autre film produit par la même maison. La firme serait donc en quête d’un successeur pour le remplacer.

Le volet 3 comme un spin-off

Sans un Bruit 3 va apparemment être proposé sous la forme d’un spin-off. C’est en effet l’idée émise par John Krasinski. Ce dernier souhaiterait tourner le regard des téléspectateurs vers d’autres horizons. Cette fois, le film devrait se focaliser sur une nouvelle famille.

Dans le cas où cette logique est suivie, John et Emily ne devraient donc plus porter leurs casquettes respectives parmi les personnages. Il est vrai que le projet du spin-off n’a pas encore été divulgué. Pour l’instant, on ne sait encore rien des personnages sur lesquels il se portera. Par ailleurs, il y a de fortes chances que le récit se concentre sur le passé de Emmett que Cillian Murphy incarne.