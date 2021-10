Hervé (L’Amour est dans le pré 2021) : « J’ai eu le coup de foudre pour Stéphanie », il se confie sur ses sentiments vis-à-vis de Stéphanie

Dans l’épisode de l’émission, L’amour est dans le pré diffusé sur M6 lundi dernier, Hervé le Picard a vécu un moment extraordinaire, qu’il n’oubliera probablement jamais dans sa vie. L’éleveur de vache a échangé son tout premier baiser avec Stéphanie et enflamme la toile.

Le premier baiser de sa vie

Un moment romantique pour Hervé Le Picard, pour qui s’ouvre un nouveau chapitre dans l’épisode diffusé ce lundi. En effet, le fermier a vécu son premier baiser avec Stéphanie, et par la même occasion, le premier de toute sa vie. Âgé de 43 ans, l’éleveur de vache vit toujours chez ses parents et profite tranquillement de sa vie de ferme. S’il a connu quelques amourettes dans sa jeunesse, les choses n’ont jamais réussi à se concrétiser. Avec le temps, la routine s’était installée dans la vie de l’éleveur qui ne vivait plus que pour la ferme. Conséquence, le quadragénaire conserve toujours sa virginité.

Aujourd’hui, il souhaite se faire une vie aux côtés d’une femme sincère, bienveillante et dotée d’une grande sympathie comme lui. Et pour cela, le fermier n’a pas d’exigence physique. Preuve qu’il ne court pas après la beauté, mais après un cœur pur. Toutefois, il souhaiterait avoir une femme dotée d’un sens de l’entrepreneuriat bien développé. Une telle compétence ajoutée à son expérience dans la ferme, aiderait le couple à avoir de bases solides.

Hervé le Picard saisit sa chance avec L’amour est dans le pré

Contacté par la production de l’émission, Hervé Le Picard n’a pas hésité à accepter l’offre. Dans un entretien accordé avec nos confrères du magazine Gala, le fermier explique qu’il avait perçu cette offre comme une opportunité qu’il ne fallait surtout pas laisser de côté. Ainsi, il a fait son entrée dans l’émission et n’a eu aucune honte d’évoquer son inexpérience en amour. Si cela peut paraître bizarre à raconter pour certains, l’éleveur de 43 ans estime que sa situation sentimentale ne lui avait jamais posé problème et qu’il n’était pas obsédé par le désir de trouver une âme sœur, dès lors, il n’y avait aucune honte à se confier.

Hervé Le Picard sort son grand jeu juste après le speed dating

Après le speed dating avec ses deux prétendants, le fermier leur lance rapidement une invitation : passer quelques jours à la ferme avec lui, pour faire de plus amples connaissances. L’occasion unique pour l’éleveur de 43 ans de faire le choix de sa vie. S’il avoue avoir eu un coup de foudre pour Stéphanie dès le début, Hervé Le Picard a quand même pris le temps d’analyser le comportement de ses deux prétendantes avant de confirmer son choix final. Le plus dur a été d’annoncer à l’une qu’il avait choisi l’autre. Mais avec courage et gentillesse, le quadragénaire a trouvé les mots justes pour faire part de son choix à Vanessa. Désormais, l’aventure continue pour lui au côté de Stéphanie avec qui les choses ont rapidement évolué.

Elle aussi désespérée de ne pas avoir trouvé l’amour, Stéphanie n’a pas pu s’empêcher de couler les larmes quand elle a vécu son premier baiser avec Hervé. Un moment empli d’émotion qui a fait réagir plusieurs internautes. Si certains ont souhaité une longue vie au couple, d’autres ont affirmé qu’ils auraient le cœur brisé si la relation n’allait pas loin.