Maradona, le rêve béni : La série évènement sur Amazon Prime Video !

Maradona : le Rêve Béni arrive sur Amazon Prime Video

Le 30 octobre, il aurait dû célébrer ses 61 ans, mais le destin en a décidé autrement. Pour l’occasion, la plateforme de streaming lui rend tout de même un hommage à travers une série composée de 10 épisodes d’une heure environ. Le programme retrace les grands moments de celui qui sera plus tard surnommé « el Pibe de Oro » (le gamin en or). Sauf qu’à ses débuts, le gamin était justement loin de rouler sur l’or. Maradona : le Rêve Béni est une série inspirée de faits réels sur la légende que représente Diego Maradona.

Maradona grandit dans une grande famille, puisqu’il est le cinquième enfant sur huit d’une famille modeste en argentine. Il vit dans un bidonville à Buenos Aires, il grandit dans la misère et joue au foot dans la rue. Le ballon est son meilleur ami. Il a alors seulement 10 ans lorsqu’il se fait repérer par un recruteur (et oui, ça n’arrive pas que dans les films). Sa vie va changer à partir de ce moment-là.

La légende Diego Maradona aurait eu 61 ans aujourd’hui 🕊️🇦🇷 Puisse-t-il reposer en paix 🙏💙 pic.twitter.com/VeM8xE2W2C — BeFoot (@_BeFoot) October 29, 2021

Pourtant, sa vie ne devient pas simple pour autant. Celui qui deviendra une star du football multiplie les échecs, que ce soit sur le terrain mais aussi dans sa vie personnelle. Dans la série, on pourra suivre Maradona à 3 périodes de sa vie. C’est pour cela que les scénaristes ont choisit 3 acteurs pour le jouer. Ce sont des moments très précis qui ont été sélectionnés. Maradona : le Rêve Béni va alors revenir sur son parcours professionnel et ses moments clés avec tous ses exploits comme à Naples et avec la sélection argentine mais également sur sa vie privée et notamment ses excès avec son addiction à la drogue.

La drogue et un mauvais traitement lui auraient coûté la vie

Maradona est décédé alors qu’il souffrait de problèmes aux reins, au foie, d’insuffisance cardiaque, de détérioration neurologique et de dépendance à l’alcool et aux psychotropes. Il a alors fait une crise cardiaque le 25 novembre 2020, à 60 ans, deux semaines après l’opération d’un caillot de sang à la tête, alors qu’il était en convalescence dans une résidence privée dans la banlieue de Buenos Aires. De plus, le traitement médical dispensé a Maradona aurait été « très mauvais, c’est pour cela qu’il est mort« , selon son avocat. La justice a alors ouvert une enquête pour « homicide involontaire avec circonstances aggravantes » afin de déterminer si Maradona a été « abandonné » à une lente agonie faute de soins ou supervision adéquats.

Diego Maradona est mort d’une insuffisance cardiaque, a révélé son autopsie, qui indique par ailleurs qu’aucun traitement ne lui avait été prescrit pour soigner ses problèmes au cœur. Les examens n’ont détecté aucune trace d’alcool ni de drogue. (@AgenciaTelam) pic.twitter.com/oSlgMIFQMB — Actu Foot (@ActuFoot_) December 23, 2020