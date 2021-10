Super-héros malgré lui : La bande-annonce de la nouvelle comédie de Philippe Lacheau est maintenant disponible !

La bonne humeur est indispensable pour garder la tête froide. Ainsi, les films remplis d’action et d’humour sont les meilleurs. Découvrez Super-héros malgré lui.

On connaît bien Philippe Lacheau pour Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Cette fois, c’est avec une nouvelle réalisation que l’homme touchera le cœur des téléspectateurs dans quelques mois. Il s’agit en effet de Super-héros malgré lui dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. À en croire ce que celle-ci propose, il faudra s’attendre à de l’action, de l’humour. L’œuvre repose sur une comédie à l’endroit des super-héros. On vous en dit plus dans la suite.

Philippe et sa clique sont encore là

Les amis comme promis, voici la bande-annonce de SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI. Sortie le 9 février 2022. Tremble Batman 😅 @studiocanal pic.twitter.com/6q0SYAM9fr — PhilippeLacheau Fifi (@PhilippeLacheau) October 28, 2021

Après de nombreuses réalisations dont Baby-sitting, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, ainsi que Alibi.com, Philippe Lacheau revient de plus belle. Ce dernier a apparemment voué fidélité à ses amis et ils nous promettent du lourd pour le 2 février 2022 au cinéma. Cette fois, il faudra s’attendre à une nouvelle comédie du nom de Super-héros malgré lui.

On peut déjà imaginer ce que comportera ce film rien qu’en lisant le titre. Il s’agit en effet d’une parodie sur le genre super-héroïque en compagnie d’un personnage principal qui ne correspond pas à la fonction. Philippe Lacheau revient avec un film qu’il a écrit et dont il est encore à la réalisation. On devrait donc s’attendre à un long-métrage complètement décalé. Apprêtez-vous à des blagues potaches d’un niveau incroyable.

Le synopsis décrit Cédric, un jeune acteur qui traverse des difficultés économiques. Toutefois, ce dernier parvient à obtenir un rôle dans un long-métrage de super-héros. Malheureusement, le jeune homme sera victime d’un grave accident de la route alors qu’il conduisait une voiture du film. Cédric s’est ensuite réveillé avec une perte de mémoire, mais arborant son costume de justicier. Il est alors animé par la conviction d’être un véritable héros et qu’il avait une mission très sérieuse à accomplir.

Au programme : action, humour et des similitudes avec de grands films

Voici l’affiche officielle de SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI ! Sortie le 9 février 2022. On vous balance très prochainement les dates de la GROSSE tournée d’avants premières. Hâte de vous montrer le film et de vous retrouver dans les salles vous nous avez manqué 😘 pic.twitter.com/2pm5p0FVXC — PhilippeLacheau Fifi (@PhilippeLacheau) October 26, 2021

On retrouvera de nouveaux personnages comiques et attachants qui vont étendre le casting du Philippe Lacheau Cinematic Universe. Ils s’amuseront sur toutes les occasions et n’hésiteront pas à s’envoyer des coups sous la ceinture. Le casting principal demeure identique dans chaque réalisation.

Super-héros malgré lui nous permet donc de revoir Élodie Fontan, Tarek Boudali, tout comme Julien Arruti. De nombreuses super stars sont également invitées à l’instar de Jean-Hughes Anglade, Rayane Bensetti, tout comme Chantal Ladesou, ainsi que Philippe Katerine.

Dans la bande-annonce de Super-héros malgré lui, on peut déjà déceler quelques moments intéressants. Durant ces derniers, il est presque impossible de ne pas capter les références faites aux grands films américains de super héros. Partant d’une séquence ‘’Assemble’’ dans le style Avengers, en passant par une parodie d’une scène mémorable de Spider-man vous allez en rire.

On peut également remarquer un héros du cinéma surnommé ‘’Badman’’ et dont le costume ne laisse aucune place à la réflexion. Rendez-vous donc dans quelques mois, plus précisément le 2 février 2022 pour voir ce qu’il en ressort concrètement en salles.