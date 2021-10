La Pièce rapportée : Une bande-annonce complètement folle dévoilée… Il y aura du rire à gogo !

Anaïs Demoustier et Josiane Balasko n’ont pas fini de vous faire rire. On les retrouvera cette fois dans la comédie La Pièce rapportée dont la bande-annonce est déjà dévoilée.

La Pièce rapportée va nous embarquer dans l’opposition entre deux mondes. Anaïs Demoustier, Philippe Katerine ainsi que Josiane Balasko vont nous faire vivre une comédie qui s’annonce exceptionnelle. On vous en dit plus dans la suite.

Le retour de Antonin Peretjatko dans La Pièce rapportée

C’est l’histoire de quelqu’un en Rolls qui se marie avec quelqu’un du métro… 💍 LA PIÈCE RAPPORTÉE, la nouvelle comédie d’Antonin Peretjatko avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine et William Lebghil, le 1er décembre au cinéma. 🍿 — https://t.co/NLoxg4SLMe pic.twitter.com/zHBpXym8pn — SensCritique (@SensCritique) October 28, 2021

Quand il s’agit de comédie originale, Antonin Peretjatko sait faire agir son ingéniosité. Ce dernier a déjà marqué la sortie de La Fille du 14 juillet au cours de l’année 2013. En 2016, on a pu avoir droit à La loi de la jungle. Une chose est certaine, c’est que le réalisateur sait jouer avec l’absurdité quand il s’y met.

Dans le dernier long-métrage qu’il a sorti, l’homme lançait Vincent Macaigne en Guyane avec à ses côtés Vimala Pons. L’objectif, c’était de s’assurer que le chantier de la piste numéro un de ski indoor d’Amazonie répondait aux normes européennes. Cette année, le cinéaste fait son retour avec La Pièce rapportée.

Ce long-métrage est quant à lui mis en avant par Anaïs Demoustier, avec Josiane Balasko et Philippe Katerine. N’oublions pas de souligner également la présence de Sergi Lôpez et Willam Lebghil au sein du casting.

Dans La Pièce rapportée, Philippe Katerine incarnera Paul Château-Têtard. Ce dernier est en effet un villageois du haut de ses 45 ans, qui prendra le métro pour la toute première fois de sa vie. Ce sera donc à cette occasion qu’il rencontrera Ava la guichetière. Celle-ci n’est tout autre que le personnage interprété par Anaïs Demoustier.

Toutefois, notre villageois tombera très vite amoureux de Ava. Dans la plus grande stupidité, les deux se mettent en couple et décident immédiatement de s’unir par les liens du mariage. Cependant, cette alliance est loin d’avoir le feu vert de la mère de Paul que Josiane Balasko interprète excellemment.

La bande-annonce complètement déjantée

La bande-annonce du film vient d’être dévoilée par Diaphana le distributeur. Il est presque impossible de passer indifférent à côté de l’humour totalement décalé arboré par Antonin Peretjatko.

Les téléspectateurs se retrouveront embarqués dans des ambiances pleines d’absurdité. Le plus intéressant, c’est que les situations sont mises en scène par les personnages d’une façon plutôt naturelle. Rien qu’en regardant la demande en mariage faite par Paul à Ava, il y a de quoi mourir de rire. L’homme adresse à la jeune femme « Je voudrais me marier avec vous ».

Cette dernière n’hésite pas à sortir « bonne idée » pour répondre positivement. La personnalité du cinéaste est plutôt définie par ce côté enfantin et naïf.

En plein cœur de cette histoire amoureuse entre Philippe et Anaïs, Josiane Balasko se livre aisément à son jeu. C’est bien elle qu’on retrouve dans l’interprétation de la vieille mère autoritaire et complètement aigrie. Il n’y a aucun doute que la partie s’annonce hilarante quand elle et Anaïs Demoustier se confrontent. Le 1er décembre, on pourra enfin voir dans les salles le résultat d’une telle œuvre.