Silent Night : La légende John Woo est en pleine préparation pour la sortie d’un nouveau film sans dialogue !

Il y a bien longtemps qu’on a eu des nouvelles du réalisateur John Woo. L’homme n’a carrément plus donné de ses nouvelles et cette fois, il compte bien marquer son retour. Ce sera par une entrée à Hollywood grâce à Silent Night qu’il marquera son retour. Le projet suscite l’intérêt puisqu’il ne fera intervenir aucun dialogue. Un défi pas des moindres pour l’un des iconiques rois du cinéma d’action. On vous en dit plus dans la suite.

John Woo de retour après pratiquement plus de 15 ans hors des États-Unis

C’est la grande joie. John Woo fait son retour à Hollywood. En vrai, personne ne s’y attendait et pourtant, le projet est sur une bonne lancée. La légende du cinéma hongkongais est actuellement toute proche de mettre en scène un projet très alléchant. Comme l’a révélé Deadline, le réalisateur est en pleine exécution du projet Silent Night. Ce dernier est en effet un film d’action qui va marquer les cœurs par le fait qu’il sera sans dialogue. Le concept est séduisant, et on ne pense pas que cela soit irréalisable pour John. D’ailleurs, il faut souligner qu’il a bâti sa réputation au moyen de sa mise en scène distinguée.

Dans ce nouveau long-métrage, le réalisateur a préféré opter pour un scénario assez simple. L’homme présente en effet un père endeuillé après avoir perdu son fils. Dévasté par la tristesse et le dégoût, l’homme est animé de vengeance et se lance dans la recherche des coupables.

Des performances qui parlent

Ce sera Joel Kinnaman qui sera chargé de camper le rôle principal. Joel n’a cependant pas encore fait des choix de carrières inspirés.

Toutefois, l’homme compte à son actif des performances flatteuses comme on a pu le voir dans la série The Killing. Dans tous les cas, il lui faudra sortir la grande artillerie pour porter Silent Night sans dire un seul mot. Par ailleurs, le concept pourrait vite causer l’échec du film. Néanmoins, avec John Woo à la direction, on peut être certain que Silent Night atteindra son objectif.

Silent Night relate une histoire sans le moindre dialogue, oui, mais ce n’est pas tout. En effet, ce long-métrage marque le retour de John Wood sur les terres américaines. Ses derniers passages remontent de 1997 à 2003 dans le cadre de Mission : Impossible 2, Volte/Face ainsi que Paycheck.

En plus, c’est après la sortie de ce dernier que l’homme a souhaité stopper ses collaborations avec les États-Unis. Toutefois, la carrière du réalisateur n’a pas vraiment été remarquable. Il faut également souligner que son activité a perdu un peu d’ampleur. Néanmoins, cela ne touche en aucun cas le respect qu’on lui doit à cause des nombreuses prouesses réalisées pour le cinéma d’action. Au cours des années 80/90, l’homme a été à l’origine de la sortie de plusieurs films cultes.

On peut déjà énumérer The Killer, Le Syndicat du crime ainsi que À toute épreuve. Suivi par l’acteur Chow Yun-Fat, John a su s’imposer au sein des références qui ont été la source d’inspiration de nombreux autres réalisateurs.