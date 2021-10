The Interpreter : La prochaine œuvre de Guy Ritchie va accueillir Jake Gyllenhaal !

Les projets n’arrêtent pas de se succéder chez Guy Ritchie. Ce dernier est tout proche de signer sa première collaboration avec Jake Gyllenhaal pour le tournage de The Interpreter. Le projet porte en effet sur un thriller d’action en Afghanistan et il promet d’être explosif. On vous en apprend plus dans la suite.

The Interpreter, de quoi s’agit-il concrètement ?

Guy Ritchie’s Thriller “The Interpreter” Will Star Jake Gyllenhaal – New Delhi Times – India Only International Newspaper https://t.co/DY1gRvH39C — Metaglossia (@metaglossia) October 31, 2021

Jake Gyllenhaal se retrouve parmi les acteurs les plus actifs en cette période. L’homme était tout récemment à l’affiche de The Guilty sur la plateforme de streaming Netflix. D’ici peu, on le verra dans Ambulance, un nouveau projet du très connu Michael Bay.

Après toutes ces réalisations, Jake n’a certainement pas l’intention de prendre une année sabbatique. En effet, selon Deadline, l’acteur s’apprête à collaborer avec Guy Ritchie pour le prochain film d’action de ce dernier intitulé The Interpreter.

Jake va incarner cette fois le Sergent John Kinley qui honore les derniers engagements de son service en Afghanistan. Cependant, au cours d’une mission, la patrouille du sergent sera prise dans une embuscade. Toute l’équipe est décimée dans cette attaque à l’exception de John lui-même et d’Ahmed, un traducteur qui l’accompagne.

Alors que les forces ennemies sont à leurs trousses, le sergent s’active pour mettre Ahmed dans un lieu sûr afin d’assurer sa survie. Peu de temps après l’incident, John rentre sur ses terres. Il apprend alors que Ahmed n’a pas reçu l’autorisation de retourner en Amérique, lui et sa famille.

Pourtant, il en avait reçu la promesse. De plus, le traducteur et sa famille se retrouvent pris au piège et poursuivis par une troupe locale désirant les achever. Voilà donc tout ce qu’il fallait pour que John décide de faire son retour en Afghanistan afin de les sortir de cette affaire.

Un lien avec des phénomènes d’actualité

The Interpreter: Jake Gyllenhaal protagonista del nuovo film di Guy Ritchie leggi su Gloohttps://t.co/L44bj2tYBr#gloo #ecosistemaonline — gloo.it (@glooit) October 31, 2021

À voir le pitch de The Interpreter, on a bien l’impression de se retrouver dans une crise encore d’actualité. En effet, The Interpreter fait écho à la reprise de l’Afghanistan par les talibans et le départ forcé des soldats américains.

Guy Ritchie a eu à discuter avec des soldats et interprètes qui s’activent au front et crée des relations dans la peine. C’est de là que cette idée de la mise en œuvre de The Interpreter est née.

Si on se réfère aux habitudes du réalisateur, The Interpreter va déboucher sur une œuvre où l’action sera une priorité. On avait déjà vu Jake Gyllenhaal s’illustrer dans un long-métrage concernant une situation de guerre : Jarhead : La fin de l’innocence. Quant à The Interpreter, sachez que son tournage démarrera en début 2022 et ce sera du côté de l’Espagne.

Dans la même période, on pourra savourer la sortie de Operation Fortune : Ruse de Guerre au sein des salles américaines. Ce dernier est le prochain film de Guy Ritchie où il collabore avec Jason Statham incarnant un agent du MI6 traquant des trafiquants d’armes.