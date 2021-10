Dr. Brain bientôt sur Apple TV+ : La série coréenne de Kim Jee-woon se dévoile à travers un trailer un peu tendu !

Netflix a récemment fait découvrir à ses abonnés la série Squid Game. Cette fois, c’est un autre programme coréen qui est proposé. Il s’agit de Dr. Brain, une série dont Kim Jee-Woon est le réalisateur. On peut déjà savourer la bande-annonce de l’œuvre. Découvrez-en plus dans la suite.

La Corée en pleine ascension sur Apple également

Les programmes coréens sont de très bonne qualité. Il ne s’agit pas d’une nouvelle information. Cependant, ils sont beaucoup plus mis en avant depuis un certain moment. On se rappelle qu’en 2019 en France, Parasite avait décroché la Palme d’or durant le Festival de Cannes. L’œuvre compte également quatre Oscars parmi lesquels on retrouve celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Ce n’est pas tout, puisqu’il faudra y ajouter le César du meilleur film d’origine étrangère que le film embarque.

Tout récemment, c’était Netflix qui pouvait se bomber le torse. La plateforme a su viser juste grâce à la production de Squid Game qui rencontre un succès incroyable sur toute la planète. À côté, il y a également My Name, qui a accroché aussi un grand nombre de fans sur la même plateforme. Toutefois, il n’y a pas que le géant américain du streaming au logo rouge qui s’est tourné vers la Corée du Sud. C’est ainsi qu’Apple TV+ a tenté le pari en nous proposant Dr. Brain.

Il s’agit en effet d’une série qui narre l’histoire de Sewon, interprété par Lee Sun-Kyun. Le personnage est un scientifique très brillant et expert du cerveau. À la suite d’un accident tragique, l’homme perd sa famille. Il sera ensuite prêt à tout pour élucider les faits et résoudre le mystère qui plane autour de cet accident. L’homme va alors trouver le moyen pour établir une connexion entre son cerveau et celui des personnes mortes, espérant récolter des indices.

Un réalisateur exceptionnel et une star derrière Dr. Brain

Primer adelanto de ‘Dr. Brain’. La primera serie surcoreana de Apple TV Plus https://t.co/2Zv62o8ATg a través de @Seriepolis pic.twitter.com/JFbhoZmwtY — Seriepolis.com (@Seriepolis) October 31, 2021

À voir le concept dans lequel s’illustre Dr. Brain, il y a de quoi être porté dans l’intrigue. Au sein de la bande-annonce dévoilée par Apple TV+, il faut s’attendre à voir la série frôler les romans policiers. Grâce aux premières images, les téléspectateurs sont embarqués dans une ambiance assez tendue. Il est facile de deviner les poignants souvenirs que vivra Sewon durant les six épisodes de Dr. Brain.

Par ailleurs, si la série suscite un intérêt, c’est aussi en grande partie à cause de celui qu’on retrouve à la réalisation. En effet, Kim Jee-woon est un scénariste d’une efficacité qui n’est plus à présenter. Cela s’est déjà révélé grâce à Deux sœurs sorti en 2003. On peut également citer A bittersweet Life proposé en 2005, un film de vengeance extrême. La liste est loin d’être terminée, et on peut dire que Kim sait assurer. Dr. Brain s’invite aussi avec une tête d’affiche non négligeable.

Il s’agit de Lee Sun-Kyun, l’acteur comédien qui interprétait le père de la richissime famille de Parasite. L’homme s’était également montré dans Hard Day en 2014. Le duo formé par le réalisateur et l’acteur offre de belles promesses. Rendez-vous donc le 3 novembre sur Apple TV+ pour avoir les idées claires.