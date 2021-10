Succession : Les fans de la série peuvent se frotter les mains… Une saison 4 déjà commandée par HBO !

Les fans de Succession seront certainement ravis de la nouvelle. HBO vient de confirmer qu’il y aura bel et bien une saison 4. Ce n’est pas réellement une surprise, au regard du succès qu’elle connaît. La série dramatique a même été primée aux Emmy Awards. Apprêtez-vous donc à renouer les liens avec la famille Roy. On vous en apprend davantage dans la suite.

Succession, de succès en succès et une saison 4 déjà commandée !

La saison 3 de Succession a connu un large succès auprès du public. Du moins, c’est ce qu’on peut déjà affirmer à voir le record battu en comparaison aux précédentes saisons. En effet, on compte plus de 1,4 million de téléspectateurs qui ont été accrochés par la fiction aux États-Unis. Un chiffre qui prend en compte l’intégralité des plateformes de streaming du pays. Voilà ce qu’ont révélé plusieurs médias américains.

Certes, la confirmation d’une saison 4 est une nouvelle réjouissante dans le rang des téléspectateurs de la série. Toutefois, il faut souligner que la série dramatique approche de sa fin à grands pas. En effet, selon les propos de la productrice Georgia Pritchett, Succession va probablement s’étendre sur cinq saisons maximum voire s’arrêter sur la quatrième.

Que dire de Succession ?

La série Succession mise en avant par HBO relate l’histoire d’un conflit. Il s’agit de la bataille que des membres d’une famille se déclarent pour se hisser au sommet d’un conglomérat médiatique. Une œuvre des dynasties ultras riches qu’il va falloir voir absolument.

Waystar RoyCo est contrôlée par la richissime et puissante famille Roy. Cette dernière se compose du patriarche Logan joué par Brian Cox, ainsi que de ses quatre enfants. Waystar RoyCo représente l’un des conglomérats de médias et de divertissements les plus énormes de toute la terre. Vieillissant, le père commence à se retirer peu à peu des affaires. À côtés, ses enfants sont bien décidés à imaginer le futur de l’entreprise sans lui.

Parmi ces derniers, on compte Connor le fils aîné et Kendall l’héritier désigné. À ces deux, il faudra ajouter l’immature Roman, ainsi que Siobhan qui s’intéresse à la politique. D’autres personnages viennent compléter la liste des enfants. On retrouve alors Tom le beau-fils arriviste, Greg le petit-neveu sans argent et enfin Marcy la troisième épouse totalement dévouée.

Le genre Games of Thrones dans les affaires

Dans la famille Roy, tout est toujours question d’affaires. Même une amitié datant de plus de 30 ans qui ne sert plus les intérêts peut vite passer aux oubliettes. Tout le monde souhaite avoir son creuset dans le clan ainsi que dans l’entreprise. Ainsi donc, il n’y a de cadeaux pour personne, puisque tous les coups sont permis. Qu’il s’agisse des humiliations, des complots, il n’y a rien qui freine.

Le plus intéressant, c’est que même les grosses attaques sont perpétrées avec de la musique classique en fond. La force de la série se retrouve en plein cœur de la satire et des discussions impitoyables. Succession et son casting ont décroché sept victoires après 18 nominations aux Emmy. Elle compte également le Golden Globe de la Meilleure série dramatique dans ses bagages.