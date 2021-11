Superman & Lois : Jenna Dewan va intégrer le second volet de la série !

C’est la grande joie chez les fans de Superman & Lois. L’actrice Jenna Dewan incarnera à nouveau Lucy, la sœur de Lois qu’on avait déjà aperçue autrefois dans Supergirl 1. Ce sera la toute première fois que les deux sœurs Lane vont évoluer ensemble. On vous en apprend plus dans la suite.

Une bonne nouvelle pour la suite de la série Superman & Lois

L’annonce de l’arrivée de Jenna Dewan dans Superman & Lois va ravir plus d’un. En effet, les retrouvailles auraient même pu se dérouler au cours de la première saison. Malheureusement, les projets des producteurs ont connu quelques bouleversements à cause de la crise sanitaire et de ses perturbations.

La production a alors renoncé à enclencher la liaison de la série avec l’Arrowverse. Le producteur du spin-off s’était d’ailleurs expliqué à ce propos. « Cela a été coupé pour des raisons de temps, mais lorsque Lois quitte le Daily Planet, qu’elle marche dans le couloir vers l’ascenseur et qu’elle prend des affaires sur son bureau, l’une des choses qu’elle tient est une photo d’elle, de Kara et de Clark », avait déclaré Todd Helbing

Dewan va ainsi rejoindre une liste assez restreinte d’acteurs d’Arrowverse qui ont visité Superman & Lois. Après s’être illustrée dans 13 épisodes au sein du National City, Dewan n’avait pas arrêté de se reproduire sur Fox’s.

Elle a déjà été vue dans Le résident et montre également son talent dans Bande sonore, un drame musical de Netflix. Au cours de ces dernières périodes, la jeune femme a été fréquemment aperçue sur ABC dans La recrue. On la voit y incarner le dernier amour de John Nolan, un officier titulaire.

Une saison 2 en approche

Superman & Lois a déjà été commandée pour une saison 2 par The CW. En effet, la fiction est très acclamée par la critique et réalise de belles performances en termes d’audience. Superman & Lois est parvenue à recevoir des éloges du PDG de la chaîne. L’homme a même eu à partager son enthousiasme au cours d’une déclaration officielle. Selon lui, Superman & Lois connaît des débuts phénoménaux sur de nombreuses plateformes.

Cela a permis à la production d’obtenir de très bons résultats, que ce soit en linéaire tout comme en streaming. À en croire le patron, Superman & Lois fait preuve de créativité, et reflète un travail sérieux accompagné d’un dévouement d’acteurs talentueux. Ces derniers travaillent énormément sans relâche devant, mais aussi derrière la caméra.

L’homme a également félicité l’équipe, à cause du contexte particulièrement difficile auquel elle fait face. Les téléspectateurs gardent donc l’espoir que le second volet de Superman & Lois ne soit pas retardé par la crise sanitaire. Personne n’a certainement envie de devoir patienter deux années avant de retrouver Superman & Lois. Si tout se passe comme prévu, la saison 2 de la série devrait donc être prête pour 2022.