Walker : Un acteur fait ses adieux au reboot… On n’est pas sûr que cela soit une bonne nouvelle pour les fans !

C’est la grande surprise chez plusieurs fans de la série Walker. En effet, Lindsey Morgan avait récemment annoncé l’obtention de l’accord pour la production de la série. Toutefois, dans une interview accordée à Deadline, on apprend qu’elle fera ses adieux à la série durant la saison 2. Les raisons d’une telle décision n’ont pas été annoncées par l’actrice. Néanmoins, il semblerait que le départ précipité de cette dernière soit en relation avec sa vie privée. On vous en apprend plus dans la suite.

Texas Ranger, le reboot de la célèbre série Walker

Trailer de ‘Walker’, le reboot de Walker Texas Ranger avec Jared Padalecki. Le 21 janvier sur CW. pic.twitter.com/EmbhhFVBFy — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) January 6, 2021

En début d’année 2021, la chaîne de télévision américaine The CW avait donné le top pour la nouvelle série Texas Ranger. Il s’agissait en effet d’un reboot de Walker, une série qui a marqué les années 90 et 2000 sur TF1. Cette fois, Texas Ranger suivra Cordell Walker incarné par Jared Padalecki.

Cordell est un père veuf, qui revient à Austin au Texas à la suite d’une mission de deux années effectuées sous couverture. C’est alors que l’homme se rend compte qu’il y a énormément de choses à réaliser chez lui. Il devra d’abord chercher à retisser le lien avec ses enfants et gérer les incompréhensions familiales. Enfin, l’homme devra trouver un compromis avec sa nouvelle partenaire qui n’est autre que Micki Ramirez. Cette dernière est interprétée par Lindsey Morgan.

Un départ précoce de Lindsey Morgan

#Walker: Lindsey Morgan verlässt #TexasRanger-Reboot – Jared Padalecki verliert seine Partnerin noch in der aktuellen Staffel https://t.co/Ae6j5igmvn — TV Wunschliste (@tvwunschliste) November 1, 2021

Apprêtez-vous à vivre les derniers moments de Micki Ramirez au sein du reboot de Walker. Le retour de l’actrice n’est pas pour les prochains jours. La chaîne américaine qui passe la série a essayé d’amoindrir la peine des fans. Elle a donc souligné que Lindsey Morgan allait peut-être s’illustrer comme invitée dans certains épisodes.

L’ex-star de la série The 100 s’est également exprimée concernant son départ. Selon ses propos, la décision de laisser son rôle de Micki Ramirez a été loin d’être aisée. L’actrice a mené une mûre et longue réflexion, semble-t-il. Finalement, ce choix a été poussé par des raisons personnelles.

La jeune femme a également témoigné une grande reconnaissance aux producteurs de Walker qui l’ont soutenu. « Je suis éternellement reconnaissante d’avoir le soutien des producteurs, des studios CBS et de The CW pour me permettre de le faire », avait-elle déclaré.

Une décision qui vaut le soutien de Jared Padalecki

Walker, Texas Ranger : qui est Jared Padalecki, le héros du reboot de la série ? https://t.co/ho1SWNWMKq pic.twitter.com/JND8TKWPtG — Voici (@voici) January 22, 2021

À côté, soulignons que la décision de l’actrice a été saluée par Jared Padalecki qui semble pourtant très affecté par ce départ. L’acteur a laissé entendre que Lindsay est une merveilleuse personne, que ce soit intérieurement tout comme extérieurement. Il n’a pas manqué de féliciter le travail abattu par la jeune femme et d’exprimer sa fierté.

« Je suis fier et reconnaissant de son travail dans Walker, Texas Ranger. De plus, je suis honoré de la considérer comme une amie », déclarait-il. Le reboot de la série Walker intitulé Texas Ranger connaît un franc succès sur The CW. En effet, chacun des épisodes de la série réunit une très grande audience, atteignant des millions d’Américains.