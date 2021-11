Moonfall : La nouvelle bande-annonce pour le film de Roland Emmerich annonce l’extinction !

Annoncée il y a quelques temps déjà, la bande-annonce du film catastrophe réalisé par Roland Emmerich vient d’être révélée. Véritable spécialiste du genre, le réalisateur n’a pas déçu les fans avec ce trailer apocalyptique, qui annonce déjà la couleur.

Roland Emmerich, un pro de l’apocalypse !

L’humanité affrontera la face cachée de la Lune.

Découvrez la bande-annonce du film événement #Moonfall de @rolandemmerich, avec @halleberry, @patrickwilson73 et @johnbradleywest.

Le 9 février 2022, exclusivement au cinéma. pic.twitter.com/ylu64S0SXA — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) November 1, 2021

Il est question de collision brutale dans le film Moonfall. En effet, c’est aussi simple que effrayant, puisque c’est la lune qui s’écrase sur la terre ! Le film nous vient du réalisateur allemand Roland Emmerich, qui affectionne les films catastrophes. Dans son palmarès, il y a des pépites dans le genre, comme Godzilla. On se souvient également des films tout aussi célèbres comme 2012, Le Jour d’après, ou encore Independence Day.

A chaque fois, il s’agit de super-productions, et très souvent, le téléspectateur peut parfaitement s’identifier aux acteurs du long métrage. En effet, il s’agit souvent de héros presque ordinaires, que l’on regarde évoluer dans des histoires extraordinaires de fin du monde. Il faut avouer que les 2 derniers films, de Roland Emmerich, n’ont pas totalement convaincu la critique. Nous parlons de Midway et d’Independence Day : Resurgence.

Après 2012, INDEPENDENCE DAY et LE JOUR D’APRÈS, @rolandemmerich revient au cinéma le 9 février 2022.

Découvrez l’affiche teaser de #Moonfall, avec @halleberry, @patrickwilson73 et @johnbradleywest.

Rendez-vous demain pour la bande-annonce ! pic.twitter.com/3omKT97NRZ — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) October 31, 2021

Loin de se décourager, le cinéaste revient avec Moonfall, qui sort d’ailleurs en février 2022. La bande annonce vient d’être dévoilée, et on peut déjà dire que le film est prometteur. Il se pourrait même que l’aventure et le niveau de destruction soit une 1ère dans l’histoire.

Que se passerait-il si la lune s’écrase sur la terre ?

Dans Moonfall, c’est littéralement le ciel qui vous tombe sur la tête, le cauchemar des Gaulois. En effet, dans ce film, on assiste à une collision entre la Lune et la Terre, et le téléspectateur est appelé à vivre cela de différents points de vue. Le long métrage est tourné de sorte à ce que l’on suive différents personnages, aussi bien dans l’espace, qu’à divers endroits sur la terre.

Le voici le 2ème trailer de Moonfall ! 🌘 Pour rappel, l’histoire du film s’inspire de certaines théories conspirationnistes, notamment celle de la Lune creuse qui impliquerait qu’elle soit un vaisseau extraterrestre camouflé, avec de la vie à l’intérieur. Signé Roland Emmerich pic.twitter.com/S1jRONPpay — Maxime CHAO (@MaximeChao) November 1, 2021

Chacun lutte pour sa survie, ainsi que pour la sauvegarde de l’humanité. En ce qui concerne le casting, il fait rêver. On retrouve la célèbre actrice Halle Berry qui porte le film. A ses côtés, il y aura Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, ou encore Michael Peña.

Notons que le film réserve des surprises, car en plus de la catastrophe, il se pourrait qu’un autre danger vienne compliquer la situation. Une créature semble avoir débarqué, donnant des airs de film science-fiction à l’œuvre.

Une chose est sûre, on sent que le réalisateur Roland Emmerich s’est donné beaucoup de mal pour le film. On s’attend à un visuel incroyable avec Moonfall, et avec la bande annonce, on a déjà un aperçu de ce que cela pourrait donner, à la sortie de l’œuvre. Pour visualiser ce long métrage, il faudra attendre le 9 février 2022, date à laquelle il sortira dans les salles de cinéma. Préparez-vous donc à voir l’extinction ou peut-être pas, de l’humanité…