Ballerina : Ana de Armas s’aligne pour décrocher le rôle-titre dans le spin-off de John Wick !

À la suite de Mourir peut attendre, Ana de Armas pourrait faire son retour dans un autre projet. En effet, certaines informations stipulent que la jeune femme serait en négociations pour s’accaparer le premier rôle de Ballerina. Voilà bien une idée assez prometteuse et séduisante pour l’actrice qui continue son ascension. On vous en dit plus dans la suite.

Ana de Armas, la nouvelle star cubaine

#INFO Ana De Armas est en pourparler pour avoir le rôle principal dans le spin off de #JohnWick nommé #ballerina pic.twitter.com/e3u8K5ff8D — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) October 29, 2021

C’est depuis ses 12 ans que Ana de Armas souhaite camper le rôle d’actrice. La jeune femme est née d’une famille modeste et originaire de Santa Cruz del Norte, une ville cubaine. Au milieu des années 2000, Ana déménage à Madrid et ce sera là où elle connaîtra sa première grande opportunité.

La jeune femme va donc se révéler au sein de la série espagnole pour adolescent El Internado de 2007 à 2010. Par la suite, Ana va aborder son rêve américain en rejoignant Los Angeles pour y poursuivre sa carrière. L’ascension de la jeune femme débutera à Hollywood grâce à l’enchainement de plusieurs apparitions remarquables. On la voit alors s’illustrer dans Knock knock, Suspicions, mais également dans War Dogs et Hands of Stone.

Une carrière en plein essor

La carrière de l’actrice grimpe encore d’une marche à partir de 2017. En effet, elle rejoignait la distribution de Blade Runner 2049. Toutefois, ce sera dans le film policier A couteaux tirés que la comédienne cubaine fera grande sensation. Dans ce dernier, elle incarne avec excellence Marta Cabrera, une infirmière immigrée.

Pour ce rôle, Ana décroche une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice au sein d’un film musical ou une comédie. La récompense est belle, surtout qu’il faut souligner que le film en question embarque des noms bien connus de la scène. Daniel Craig, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis et de nombreuses figures s’y sont illustrés.

Quand Ana se révèle dans Mourir peut attendre, elle donne des idées aux grandes productions…

Ana de Armas est en pleines négociations pour devenir l’héroïne de #Ballerina, spin-off de la franchise #JohnWick ! Le film sera réalisé par Len Wiseman (Underworld) et écrit par Shay Hatten (John Wick 3). Après Paloma dans #MourirPeutAttendre, l’actrice reviendra à l’action ! pic.twitter.com/xp3EOwIPTv — HyperLink (@HyperLink_HPL) October 29, 2021

Le rôle de la jeune actrice dans Mourir peut attendre ne passera également pas inaperçu. Incarnant Paloma, la jeune femme de 33 ans s’est montrée en robe de soirée fendue arborant une mitraillette. Une performance qui n’a certainement pas laissé les réalisateurs de la saga John Wick indifférents. C’est ainsi que Deadline a révélé que des négociations seraient en cours avec la jeune femme. L’objectif serait de lui attribuer le premier rôle pour le compte du spin-off ciné de la saga.

Dans la peau de l’héroïne animée de vengeance

Ana de Armas (À couteaux tirés, Blade Runner 2049) incarnera, aux côtés de Keanu Reeves, une tueuse vengeresse dans Ballerina, spin-off très attendu de #JohnWick. 👉 https://t.co/nX7j7f3LIC pic.twitter.com/W914YQ4GbU — UGC (@UGCcinemas) November 2, 2021

Dans John Wick : Parabellum, on a vu une jeune ballerine faire son apparition de manière inattendue. Cette dernière était incarnée par Unity Phelan. La franchise s’est alors mise à l’idée de développer ce personnage via un film solo qui lui sera entièrement dédié. Intitulé Ballerina, le long-métrage va donc nous embarquer dans l’aventure de cette jeune femme.

Le seul désir de cette dernière sera de venger ceux qui ont massacré sa famille. Au départ, c’était le nom de Chloë Grace Moretz qui trainait sur toutes les lèvres pour incarner le personnage. Pour l’instant, aucune confirmation n’a encore été donnée. Le public espère néanmoins que Keanu Reeves qui produit ce spin-off fera une brève apparition dans le film. Ce dernier et Ana de Armas avaient collaboré par le passé sur Knock knock et Suspicions. De belles retrouvailles s’annoncent.