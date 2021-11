À travers ma fenêtre : La nouvelle série espagnole arrive le 4 février sur Netflix !

Selon Netflix, le synopsis est le suivant : « Raquel a été folle toute sa vie d’Arès, son voisin séduisant et mystérieux. Elle l’observe sans être vue et, à son grand regret, ils n’ont pas échangé un mot. Raquel est très claire sur son objectif : faire tomber Ares amoureux d’elle. Mais elle n’est pas une enfant innocente et elle n’est pas prête à tout perdre en cours de route, encore moins elle-même… « . Une histoire d’amour entre une jeune femme qui observe son voisin depuis toujours donc. Comme annoncé il y a un peu plus d’un mois lors de l’événement mondial de streaming, TUDUM, le film Par ma fenêtre sortira sur Netflix le 4 février 2022. Cela laisse donc du temps aux fans pour attendre la sortie. « 4 février en mode c’est demain ? J’suis choqué mdr y’a pas à teaser 1 an avant », « Comment ça dans 3 mois« , s’impatiente les internautes.