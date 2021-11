Morbius : Découvrez la nouvelle bande-annonce qui associe le long-métrage au MCU !

Les studios Sony sortiront bientôt le film Morbius, un long-métrage venant tout droit de l’univers Spider-Man. La nouvelle bande-annonce de ce dernier vient d’être dévoilée et elle montre des images très rassurantes en comparaison au premier trailer. On vous en dit plus dans la suite.

À la découverte de Morbius

Brand new #Morbius trailer dives into the doctor’s sinister powers 🦇pic.twitter.com/uWN6qDkavr — Fandom (@getFANDOM) November 2, 2021

Morbius est un personnage créé par Roy Thomas et Gil Kane au cours de l’année 1971. À la base, il s’agit d’un scientifique très brillant. L’homme est embarqué dans la quête d’un traitement face à une maladie du sang qui menace sa vie. Certes, Morbius parviendra à trouver la solution à son problème. Cependant, c’est au risque d’un horrible effet secondaire qui changera sa vie.

En effet, le docteur a bien guéri, mais en contrepartie, il s’est transformé en un vampire. Ne supportant plus les rayons du soleil, Morbius est animé par le désir ardent du sang humain. L’homme se voit alors pris au piège entre un dégoût envers sa personne et son envie de ne pas mourir.

On le retrouvera plus dans la carrure d’un antihéros plutôt qu’un véritable méchant. Morbius a souvent eu des affrontements avec Spider-Man, mais a également su nouer des alliances avec ce dernier pour stopper Carnage.

Le personnage fera bientôt son entrée au cinéma avec Daniel Espinosa derrière la caméra. Pour incarner Morbius, Sony a fait appel à Jared Leto. Ce dernier fera donc son come-back dans une adaptation de comics après l’échec essuyé lors de son interprétation du Joker dans Suicide Squad.

La nouvelle bande-annonce offre plus de crédibilité

New trailer for #Morbius In theaters January 28 pic.twitter.com/gttXEjVMAR — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 2, 2021

Les premières images de Morbius ont été divulguées il y a quelques mois par Sony. Toutefois, ce premier trailer était loin d’amasser de bonnes notes auprès du public. En effet, côté esthétique, on ne pouvait s’attendre à rien d’intéressant. Nombreux avaient souligné que les premières images n’accrochent pas l’audience.

Cette fois, on dirait bien que Sony a rassuré tout le monde. L’esthétique envoyée par Daniel Espinosa reflète un travail plus approfondi. D’ailleurs, c’est à ce dernier qu’on doit Life, Sécurité Rapprochée ainsi que Easy Money. Jared Leto quant à lui donne une impression plus convaincante dans son incarnation du vampire vivant. En plus, il faut souligner qu’on remarque une hausse des séquences d’action qui prennent un grand avantage.

Plusieurs liaisons avec le MCU

Le plus intéressant dans la nouvelle bande-annonce réside au sein des moult liaisons de l’œuvre à l’univers Marvel. Le Spiderverse et le MCU sont plus que jamais unis et Morbius a bien l’air de s’aligner sur la même lancée. Tout d’abord, Michael Keaton revient dans la peau du Vautour.

Il s’agit pourtant d’un antagoniste qu’il avait interprété dans Spider-Man : Homecoming et qui a ensuite disparu des radars. Par ailleurs, on peut apercevoir l’immeuble d’Oscorp. Ce dernier est un point crucial, car c’est la toute première fois que l’entreprise du Bouffon Vert est mentionnée au sein du MCU.

Pour finir, la bande-annonce se termine par une petite pique sur Venom pour montrer que nous sommes dans le même univers. Morbius fera sa sortie le 19 janvier prochain et répondra à toutes les questions qui pourraient déjà tourner dans la tête des téléspectateurs.