Londongrad : Benedict Cumberbatch s’apprête à incarner le rôle de l’acteur principal dans une série d’espionnage produite par HBO !

Il ne s’arrête plus, Benedict Cumberbatch. Après des films de super-héros avec Doctor Strange qu’il continue encore d’endosser, et récemment un film d’épouvante, un autre rôle l’appelle déjà. Cette fois, c’est dans une série qui traite d’espions qu’il dévoilera son talent d’acteur. Inspirée d’une véritable histoire, la mini-série s’intitule Londongrad. On vous la présente !

Un excellent acteur très demandé…

Benedict Cumberbatch jouera le rôle principal de la mini-série « Londongrad » de HBO qui raconte l’histoire d’un ancien espion du KGB qui a été mystérieusement empoisonné à Londres en 2006. (via @Collider) pic.twitter.com/CtiQtNKsvc — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 28, 2021

Benedict Cumberbatch n’est pas tombé dans le monde du cinéma par hasard. L’acteur britannique talentueux qu’il est aujourd’hui, a fait des études en art dramatique, dont il est diplômé. Il a commencé à se faire connaître avec le téléfilm Hawking, et sa carrure et son timbre de voix particulier ont rapidement conquis le public britannique.

Le 1er grand rôle de Benedict Cumberbatch fût la série télévisée Sherlock, qui a été un véritable succès pendant les années où elle a été diffusée. Il a incarné une version contemporaine du célèbre détective qui continue d’impressionner le monde. C’était dans les années 2010, et avant ça, il était déjà apparu dans plusieurs téléfilms. Benedict Cumberbatch parvient en 2014, à remporter un Emmy Award, une grande récompense dans le monde du cinéma.

Il est alors remarqué par les plus grands réalisateurs, et commence par être très demandé. On le voit alors jouer dans de grands films ou séries comme 12 Years A Slave de Steve McQueen, Star Trek : Into Darkness de J. J. Abrams, ou encore Cheval de guerre de Steven Spielberg. A chaque fois, le rôle d’acteur de Benedict Cumberbatch est excellent, au point où pour le film Imitation Game, il obtient sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur.

Sa réputation finit par attirer Marvel, qui fait de lui l’un de ses supers-héros. Depuis octobre 2016, c’est Benedict Cumberbatch qui incarne le puissant sorcier Doctor Strange. D’ailleurs, il a des projets en cours avec la firme, puisqu’il doit endosser son costume dans 2 des prochains films à venir, Spider-Man: No Way Home, ainsi que Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La vérité sous la mini série

🚨 Benedict Cumberbatch a été choisi pour incarner Alexander Litvinenko dans la série #Londongrad pour HBO 🕵️ 👉 L’histoire de l’agent du KGB tué par empoisonnement pic.twitter.com/CDgs2bFdXz — Watch Buddy (@WatchBuddy_) October 28, 2021

En dehors de ses projets avec Marvel, Benedict Cumberbatch fait un tour chez HBO avec une nouvelle série télévisée Londongrad. Elle a été écrite par David Scarpa, qui s’est basé sur des faits réels. Ici, l’acteur joue le rôle d’Alexander Litvinenko, un agent du KGB.

L’homme est mort d’un empoisonnement en 2006, et c’est Vladmir Poutine, le président russe actuel, qui est fortement soupçonné de cet assassinat. A ce jour, cela n’a jamais été confirmé. Alexander Litvinenko était un lanceur d’alerte vers la fin des années 1990. Il a en effet dévoilé des informations confidentielles, à propos des missions qu’il avait reçues.

Il s’agissait entre autres, d’éliminer l’homme d’affaires et personnalité politique Boris Berezovsky. Alors qu’il était poursuivi par le FSB dans 3 procès consécutifs, c’est sur le territoire britannique qu’il s’est réfugié, ce qui n’a pas empêché sa mort. Londongrad retrace toute cette histoire qui a été tirée au préalable du livre de Alan Cowell.