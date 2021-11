Interstellar : le chef d’oeuvre est disponible sur Amazon Prime Vidéo !

Dans un futur proche, la Terre est devenue hostile pour l’homme . Les tempêtes de sable sont fréquentes et il n’y a plus que le maïs qui peut être cultivé, en raison d’un sol trop aride. Cooper est un pilote, recyclé en agriculteur, qui vit avec son fils et sa fille dans la ferme familiale. Lorsqu’une force qu’il ne peut expliquer lui indique les coordonnées d’une division secrète de la NASA, il est alors embarqué dans une expédition pour sauver l’humanité. Le film de Christopher Nolan raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Amazon Prime Vidéo vient d’annoncer la mise en ligne du film Interstellar sur sa plateforme ! Les internautes sont ravis : « Ce film est une pépite », « Chef d’œuvre incontesté du cinéma et de la science «fiction », « Meilleur film de tous les temps ! Un chef d’œuvre, j’aimerais ne l’avoir jamais regardé, pour pouvoir revivre ce que j’ai ressenti la première que je l’ai visionné« , « Ce film m’a marqué à jamais…« , peut-on notamment lire en commentaire.

Selon les différents avis, on retrouve plusieurs commentaires similaires. Beaucoup applaudissent la qualité du scénario et des images. L’aspect pseudo-scientifique et la technologie s’appuient avec sérieux sur la théorie des cordes du temps, et le tout fonctionne parfaitement. En effet, la mécanique quantique est bien amenée et cette théorie est bien développé avec l’évocation des fameux trous noirs et suffisamment étayée pour que l’on y croit presque avec les apports d’Einstein entre autres. « Si bien qu’après une mise en route qui campe bien les personnages, on se laisse prendre et même embarquer dans tous les sens du terme dans ce voyage interstellaire dans le but de pérenniser l’espèce humaine.«